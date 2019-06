Op 26 mei presteerde Groen beneden de verwachten, maar in een paar steden ging het boven de 20 procent. David Dessers, eerste schepen van Groen in Leuven, roept zijn partijgenoten op tot bezinning.

Op zondagavond 26 mei was David Dessers erbij op de nationale verkiezingsbijeenkomst van Ecolo en Groen in zaal La Madeleine in Brussel. 'De sfeer was dubbel', zegt Dessers: 'Uitgelaten bij de Ecolo's, eerder bedrukt bij Groen.' Zeker, Groen heeft stemmen en zetels gewonnen - daarom steigert Dessers als 'een partij zoals de N-VA, die honderdduizenden stemmen verloor, Groen in het hoekje van de verliezers probeert te duwen'. Tegelijk heeft Groen niet aan de (eigen) verwachtingen voldaan.

...