Groen gaat de manier waarop de partij ministers aanduidt onder de loep nemen. De partij erkent dat de manier waarop Kristof Calvo, één van de kandidaten voor een ministerpost in de nieuwe federale regering, vorige week behandeld is, niet zo fraai was. 'Het partijbestuur besluit daarom om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren', zo staat maandag te lezen in een persbericht.

Het partijbestuur van Groen blikte maandagochtend niet alleen terug op de regeringsonderhandelingen en de groene accenten in het regeerakkoord, maar ook op de pijnlijke nacht van woensdag op donderdag. Na een harde, urenlange interne discussie schoof de partij toen Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter naar voor als ministers.

Kamerfractieleider en onderhandelaar Kristof Calvo moest zijn ministerambities dus opbergen. Calvo had op zich geen probleem met het gekozen duo, wel met de manier waarop hij werd behandeld tijdens de besluitvorming. 'Als je aan politiek wil doen, dan moet je dat op een menselijke en ernstige manier doen', zei een sterk ontgoochelde Calvo voor het weekend al.

Calvo was maandag zelf niet aanwezig op het partijbestuur, maar de zaak-Calvo lag er wel duidelijk op tafel. De partij benadrukt dat de manier waarop de aanstelling van De Sutter en Van der Straeten is verlopen, 'conform de afspraken' is gebeurd.

'Toch kan elke procedure beter', luidt het. 'Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd worden, vooral als de timing heel kort is. Het partijbestuur besluit daarom om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren', zo staat te lezen in een persbericht. (Belga)

Het partijbestuur van Groen blikte maandagochtend niet alleen terug op de regeringsonderhandelingen en de groene accenten in het regeerakkoord, maar ook op de pijnlijke nacht van woensdag op donderdag. Na een harde, urenlange interne discussie schoof de partij toen Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter naar voor als ministers. Kamerfractieleider en onderhandelaar Kristof Calvo moest zijn ministerambities dus opbergen. Calvo had op zich geen probleem met het gekozen duo, wel met de manier waarop hij werd behandeld tijdens de besluitvorming. 'Als je aan politiek wil doen, dan moet je dat op een menselijke en ernstige manier doen', zei een sterk ontgoochelde Calvo voor het weekend al. Calvo was maandag zelf niet aanwezig op het partijbestuur, maar de zaak-Calvo lag er wel duidelijk op tafel. De partij benadrukt dat de manier waarop de aanstelling van De Sutter en Van der Straeten is verlopen, 'conform de afspraken' is gebeurd. 'Toch kan elke procedure beter', luidt het. 'Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd worden, vooral als de timing heel kort is. Het partijbestuur besluit daarom om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren', zo staat te lezen in een persbericht. (Belga)