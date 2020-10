Kristof Calvo van Groen beraadt zich over zijn toekomst nadat hij net naast een ministerspost greep. Dat bevestigde hij in De Zevende Dag op Eén. 'Ik moet de komende tijd nagaan of het lukt om op die manier nog verder aan politiek te doen', zei de Kamerfractieleider.

Calvo zag afgelopen week een ministerpost in de nieuwe federale regering door zijn vingers glippen. Kort voor aanvang van het toetredingscongres van zijn partij kreeg hij te horen dat voorzitster Meyrem Almaci haar steun zou verlenen aan Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten. 'Het is de manier waarop het gebeurd is, die mij enorm veel pijn heeft gedaan', zei een emotionele Calvo zondag. 'Je kan niet iedereen minister maken, en ik heb superveel respect voor Petra en Tinne. Maar je kan wel iedereen met respect behandelen en dat is helaas niet gebeurd.'

'Gehoord in een park in Gent'

Calvo kreeg de beslissing naar eigen zeggen te horen van een partijlid, in een park in Gent. 'Ik denk dat iedereen beseft dat je zo'n beslissing niet in een parkje omringd door spelende kinderen wil horen. En dat is ook wel de reden dat ik mijn teleurstelling niet wil verstoppen. Als een CEO van een bedrijf zo zou omspringen met zijn medewerkers, dan is Groen wellicht de eerste partij om daar parlementaire vragen over te stellen.'

De fractieleider neemt nu een paar dagen vakantie, maar kan dit naar eigen zeggen niet gewoon achter zich laten. 'Ik kan niet doen alsof er niets gebeurd is', zei hij. 'Ik kan maar op één manier aan politiek doen en dat is aan 150 procent. Zonder rancune, in vertrouwen. Dat kan je doen als minister en evengoed als volksvertegenwoordiger, maar ik moet de komende tijd nagaan of het lukt om op die manier nog verder aan politiek te doen.'

