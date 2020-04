Vanaf zondag 3 mei ligt de papieren versie van de gratis krant De Zondag opnieuw bij de bakker, de slager en de supermarkt. De Streekkrant verschijnt opnieuw vanaf 19 mei, een week na de heropening van de winkels.

Dat meldt CEO Xavier Bouckaert van uitgever Roularta Media Group.

Roularta zette in maart de publicatie van de gratis bladen De Streekkrant en De Zondag stop. Door de coronacrisis moest het bedrijf immers rekening houden met de sluiting van de lokale handelszaken. Het bedrijf voerde tijdelijke werkloosheid in voor de hiermee gerelateerde activiteiten.

De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) meldde op 17 april dat adverteerders stilaan weer actiever worden in België. Bij de start van de 'lockdown' zetten nagenoeg alle adverteerders hun campagnes stop.

Volgens Bouckaert is er nog niet echt sprake van een heropleving van de advertentiemarkt. 'Door De Streekkrant opnieuw te laten verschijnen, willen we vooral de lokale handelaars bijstaan in de heropening van hun zaak door de traffic van bestaande en nieuwe klanten te genereren, na weken van sluiting. We willen met andere woorden het economische leven weer op gang trekken', aldus de ceo van Roularta.

Terug op papier

De papieren versie van de gratis krant De Zondag ligt vanaf 3 mei opnieuw bij de bakker, de slager en in de supermarkt. Het wordt een nationale editie. Na de aankondiging van de lockdown op 13 maart, verscheen De Zondag nog tot en met 22 maart op papier. Nadien volgden 5 weken waarin De Zondag alleen nog digitaal te lezen was.

'Die digitale versie was een groot succes met heel veel nieuwe digitale lezers tot gevolg,' zegt directeur redactie Pascal Kerkhove. 'Niettemin zijn we erg blij om vanaf 3 mei weer onze klassieke papieren krant aan te bieden. De Zondag past al twintig jaar perfect bij de gezelligheid van het ontbijt op zondagochtend. We werken aan een straf nummer om deze herstart op 3 mei met een knaller in te zetten.' Uiteraard blijft De Zondag op 3 mei en de daaropvolgende weken ook digitaal te lezen via DeZondag.be.

