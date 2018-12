Gouverneur Decaluwé wil met reeks maatregelen alcohol uit verkeer bannen

'Een reeks kleine maatregelen zoals een alcoholslot of nultolerantie moet bestuurders verder ontraden', aldus Decaluwé aan de start van de Verkeersveilige Week, een sensibiliseringsweek die er kwam op zijn initiatief.

Het is de eerste keer dat de Verkeersveilige Week in december wordt georganiseerd en tegelijkertijd de winter-bobcampagne aftrapt. Daarmee wordt onder meer de kettingbotsing in Zonnebeke in 2013 herdacht. De week dient vooral om te sensibiliseren door middel van opgedreven alcohol-, drugs en snelheidscontroles. De cijfers waren de voorbije jaren iets beter, maar dat volstaat niet.

'Als sensibiliseren niet helpt, moeten we handhaven. Ik pleit al jaren voor een nultolerantie als het op alcohol aankomt', aldus Decaluwé. Die discussie werd enkele jaren geleden al eens gevoerd, maar werd snel gebagatelliseerd door stellingen als zou een likeurpraline of wijnsaus ook moeten gebannen worden. 'Ook een alcoholslot kan helpen en ik blijf ook voorstander om alcohol in de tankstations uit de rekken te halen. Ook in het kader van zwerfvuil, want veel lege bierblikjes verdwijnen in de bermen', aldus Decaluwé. Alle negentien West-Vlaamse politiezones werken mee aan de verkeersveilige week. 'Iedere zone heeft wel zijn eigen aanpak, maar we zullen vooral zorgen voor onaangekondigde, mobiele en flexibele controles. Grote dispositieven worden al te snel verspreid via sociale media', besluit Decaluwé.