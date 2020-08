Gedetineerden die zijn veroordeeld voor huiselijk of seksueel geweld, moeten verplicht begeleiding en behandeling volgen voordat ze de gevangenis mogen verlaten. Daarvoor pleit Kamerlid Goedele Liekens (Open VLD) in een interview met De Zondag.

'Je kunt deze daders niet zomaar weer in de maatschappij plaatsen', zegt Liekens tegen De Zondag. 'Dat zijn tikkende tijdbommen, je moet die ontmantelen. En ga ook na in hoeverre de begeleiding effectief geholpen heeft. Helpt het niet, dan blijft de dader nog maar wat langer in de gevangenis.'

Oud-burgemeester en schepen van Aalst Ilse Uyttersprot werd afgelopen week al het dertiende slachtoffer van partnergeweld dit jaar. Geweld tegen vrouwen wordt volgens Liekens nog altijd niet ernstig genoeg genomen. 'Straffeloosheid is het woord. En vergis je niet: het begint al met denigrerend gedrag tegenover vrouwen. De link met geweld is duidelijk.'

Het verplichten van begeleiding voor daders is 'juridisch een ingewikkelde zaak', zegt het Kamerlid, dat met haar wetsvoorstel een voorbeeld aan Nederland neemt. 'Daar kunnen veroordeelde daders niet opnieuw naar de maatschappij zolang hun persoonlijk probleem niet opgelost is.'

Uiteindelijk zullen justitie en politiek het probleem niet helemaal oplossen, denkt Liekens. 'Laat ons eens de hand in eigen boezem steken en kijken wat we zelf kunnen doen. Hoe vaak lachen we niet mee met zwaar seksistische praat in plaats van die persoon op zijn uitspraken te wijzen? Of we kijken weg als er iets niet pluis is, in plaats van te reageren', zegt zij. 'Herken de signalen en als je die vaststelt, doe er iets mee.'

