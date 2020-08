Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een 49-jarige man gearresteerd op verdenking van moord op schepen en oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot.

Volgens het parket kaderen de feiten in de relationele sfeer. Het labo, de wetsgeneesheer, de onderzoeksrechter, het parket en het parket-generaal kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook het afstappingsteam van federale gerechtelijke politie (FGP) die het onderzoek voert, kwam ter plaatse.

De man, geboren in 1971, werd gearresteerd en wordt ondervraagd door de FGP, maar dinsdagavond omstreeks 17 uur was het verhoor nog steeds aan de gang.

Het parket gaat inmiddels uit van moord en zal de man ook voor die kwalificatie voorleiden voor de onderzoeksrechter. Daarvoor heeft het 48 uur de tijd. Woensdag om 13 uur zal de man worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord. De onderzoeksrechter zal uiteindelijk oordelen of de man in de cel zal blijven en wat hem ten laste wordt gelegd.

De 53-jarige ex-burgemeester en huidige schepen van de stad Aalst werd dinsdagmorgen levenloos teruggevonden in de Meuleschettestraat in Aalst. Een man had zich 's ochtends bij de politie aangeboden met de melding dat hij de vrouw om het leven had gebraht.

De politie vond in de woning het levenloze lichaam van de CD&V-politica die in verdachte omstandigheden om het leven was gekomen. 'Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd', zegt Annelies Verstraete van het Oost-Vlaamse parket. Het labo, de onderzoeksrechter, het parket en het parket-generaal kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook de federale gerechtelijke politie (FGP) die het onderzoek voert, kwam ter plaatse.

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) reageerde vol ongeloof op het nieuws. 'Aalst is met verstomming geslagen', zegt hij dinsdag aan Belga. 'Mijn gedachten gaan naar de familie en de twee kinderen, die ik goed ken. De vader van haar twee kinderen. En aan de mama van Ilse', zegt D'Haese, die zijn commentaar wil beperken tot het betuigen van zijn medeleven aan familie en nabestaanden.

Over de verdachte is nog niet veel gekend. Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie.

De partij CD&V reageert verslagen. 'Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een eerste reactie. 'Wat een vreselijk nieuws. Veel sterkte aan de familie en naasten', schrijft Coens op Twitter.

Uyttersprot en Coens zaten samen in JONGCD&V, en legden daarna allebei 'een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap' af, zegt Coens. Hij is Uyttersprot dankbaar maar noemt haar overlijden, op 53-jarige leeftijd, 'verdorie veel te vroeg'.

Ook andere CD&V'ers reageren verbijsterd op het nieuws. 'Vol ongeloof', tweet Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Samen 5 jaar rechten gestuurd aan @ugent & zovele jaren samen in de politiek. Sterkte aan familie & vrienden.'

Federaal vicepremier Koen Geens heeft het over een afschuwelijk drama. 'Geen woorden voor. Beste Ilse, we zullen je zo missen. Je was altijd bekommerd om Aalst en CD&V. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden.'

Eerder drukte ook oud-partijvoorzitter en huidig Vlaams minister Wouter Beke zijn afschuw uit. 'Verschrikkelijk nieuws', zei hij.

Politici van andere partijen reageren eveneens op het overlijden van Uyttersprot. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt verbijsterd te zijn en betuigt zijn medeleven. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) noemt het nieuws onwezenlijk. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez betuigt in naam van heel zijn partij zijn medeleven aan de familie en vrienden van Uyttersprot.

Biografie

CD&V-schepen en voormalig burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot is dinsdag dood aangetroffen in Aalst. Ze werd 53 jaar en laat twee zonen na. Uyttersprot was burgemeester van januari 2007 tot en met december 2012. Nadien werd ze schepen van Aalst maar na een politieke ruzie nam haar opvolger, N-VA-burgemeester Christoph D'Haese, eind 2019 al haar bevoegdheden af. Ze was voorheen Kamerlid van juni 2007 tot juni 2010. Uyttersprot was de dochter van Raymond Uyttersprot, die CVP-burgemeester was van Moorsel en Aalst.

Uyttersprot volgde haar humaniora aan het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem en kwam uit in de retorica in 1985. Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Gent van 1985 tot 1990. Van 1989 tot 1999 was Uyttersprot actief als advocate aan de balie van Dendermonde. Gedurende een 3-tal jaren (1996 - 1999) was ze ook kabinetsmedewerker bij toenmalig staatssecretaris Reginald Moreels. Ze was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers met algemene en juridische inslag van de Ministerraad. Ook was ze van 1994 tot 2000 provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

Het schepenmandaat van Uyttersprot verliep woelig. Eind vorig jaar besliste het college van burgemeester en schepenen van Aalst om Uyttersprot al haar bevoegdheden af te nemen. Tot dan was ze schepen van Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, Kerkfabrieken en Facility. De beslissing kwam er na verdeeldheid over de meerjarenbegroting. Uyttersprot kreeg van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) onder meer het verwijt dat ze vertrouwelijke informatie gelekt zou hebben. Het conflict liep uit de hand en haar collega-CD&V-schepen Katrien Beulens verliet de partij. De lokale CD&V afdeling bleef machteloos achter, al bleef Uyttersprot wel schepen zonder bevoegdheden.

Uyttersprot heeft zich nooit neergelegd bij die politieke zet, die ze begin dit jaar nog omschreef als "juridische fictie". Sindsdien bleef Uyttersprot op papier lid van het schepencollege, hoewel ze geen medewerkers meer had en haar politieke rol sterk beknot leek.

Toch lijkt haar overlijden geen uitstaans te hebben met die politieke realiteit en zou het gaan om feiten die zich in de relationele sfeer situeren. Zo verklaart burgemeester Christoph D'Haese en bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Uyttersprot werd 53 jaar.

Ze was meer dan dertig jaar actief bij de christendemocraten, nadat ze in 1989 actief werd bij de CVP-jongeren en voor het eerst gemeenteraadslid werd in 1989. Ze was van 1994 tot 2000 provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. In 2006 werd ze burgemeester van Aalst. Van 2007 tot 2010 zetelde ze in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ilse Uyttersprot was de dochter van Raymond Uyttersprot, voormalig CVP-burgemeester van de Aalsterse deelgemeente Moorsel en na de fusie burgemeester van Aalst. Ze woonde in Moorsel. Uyttersprot haalde in 2009 het nieuws nadat ze zich verkleedde als agente om uit de gemeenteraad te ontsnappen aan betogende brandweermannen. En een veelbesproken gelekt filmpje relativeerde ze zelf met een knipoog op haar carnavalskostuum het jaar nadien.