Gevaccineerd of niet, corona wordt ook een probleem voor niet-verkozenen.

'Corona begint op een soort democratisch deficit te lijken', vindt Jean-Marie Dedecker, die zich na een discussie in het halfrond van de Kamer richt tot minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Open brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Weledelgestrenge Heer,

Niettegenstaande je upper stiff lip als alumni van Oxford en Cambridge (of is het pruillip?) neem ik de vrijheid u te tutoyeren. Het bekt beter, en het is de omgangsvorm waarmee we met elkaar omgaan in de koffiekamer van de praatbarak aan de Wetstraat, net zoals met de kameraden in het Achturenhuis of café Germinal. Ooit deden we samen een dubbelinterview voor de krant De Tijd. 'Interview' was een opgerekt woord, het was eerder een monoloog, want voor andermans opinie blijf je stekeblind en kwarteldoof.

Eigenlijk is het met pijn in het hart dat ik dit briefje tot je richt, want ik hou er niet zo van op de persoon te spelen in de politieke arena, maar dit laatste is nu precies wat je specialiteit geworden is. Wie kaatst mag dan de bal terug verwachten. Niettegenstaande de chocoladeletters voor jou uit de kranten spatten, en de journalistieke groupies in de deugprogramma's je met open mond kritiekloos aanstaren terwijl je een monoloog houdt alsof je een fröbelklas toespreekt, heb ik toch enkele bedenkingen bij dit schouwspel. Normaal zap ik me dan een tennisduim voor de treurbuis, maar de pandemiemoeheid en je hypocrisie zitten me te hoog. Telkens als je weer eens liegt, lieg je dat je niet liegt. In oktober was je nog tegen een algemene vaccinatieplicht, maar vandaag ben je ervoor. Je was tegen een derde boosterprik want die moesten eerst in de armen van de Afrikaanse armen en dan pas in de tricepsjes van onze oudjes, maar vandaag ben je pro. Je beloofde 'het rijk der vrijheid' maar vandaag krijgen we een nieuwe gevangenis. Je noemt dit - met een mond vol meel- voortschrijdend inzicht maar mijn schoonmoeder zaliger had het kazakdraaierij en volksverlakkerij genoemd. Het lieve mensje is echter vredig ingeslapen op 28 augustus, niet door corona maar van ouderdom en met corona. Er sterven nog mensen als ze genoeg geleefd hebben, en van leven ga je dood.

Gevaccineerd of niet, corona wordt ook een probleem voor niet-verkozenen.

Corona is niet alleen het probleem van de al of niet-gevaccineerden geworden maar ook van de niet-verkozenen, van aerosoldeskundigen tot praatprogrammageile virocraten. Een soort democratisch deficit. Eigenlijk vertegenwoordig je ook alleen maar jezelf, want je bent immers niet verkozen, maar benoemd door het socialistisch politbureau onder het sloefke van mateke Conner, als wiedergutmachung of uit bloedarmoede. Je bent nu terug op het schild gehesen van een partij die zo diep gezonken is dat het straks als wrak op de Oostendse zeebodem ligt. Het is wachten op de berging.

Ik zie je immers nog zitten, mokkend in de preambule van het Errera-paleisje, wachtend op het verlossend woord van toenmalig SP.A-voorzitter Caroline Gennez om terug minister te worden. Het kwam niet, want je nukkige gelijkhebberij en opgestoken wijsvingertje irriteerden zelfs je eigen rode kameraden. Je ging in 2009 dan maar verongelijkt een tweede maal in politieke quarantaine. Over die eerste keer in 1995 wil ik het hier niet hebben, toen je als socialistisch partijvoorzitter de vlucht vooruit nam omdat je het zwarte smeergeld van je partij dreigde te verbranden. Elk heeft recht op een jeugdzonde, en het bloed van de getrokken messen vloeide toen al in beken bij je rode kameraden ten gevolge van het Agustaschandaal. Ik wil dit mes nu niet dieper in de wonde draaien.

Toen je me eerder deze maand in de Kamer verweet dat ik een volgeling van Darwin was, omdat ik het succesvolle Zweedse immuniteitssysteem in de bestrijding van corona prees, repliceerde ik dat ik 'liever een adept van Darwin was dan van Stalin'. Mea Culpa, beschouw het als een slip of the tongue. Eigenlijk had ik Trotski moeten zeggen (maar dat rijmde niet), want in je Sturm und Drang-periode zat je niet bij AMADA maar in het presidium van de Trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL), een communistisch gezelligheidsclubje waarmee je de eerste studentencursus Marxistische economie hielp organiseren. Vandaar waarschijnlijk je gebrek aan inlevingsvermogen voor de economische slachtoffers van je coronabeleid, en je oproep tot boycot van de horeca.

Je hebt het aureool van een bolleboos, maar het palmares van een bleekwaterpoliticus. Sta me toe even je geheugen op te frissen. Als minister van Sociale Zaken (tot 2003) was je medeverantwoordelijk voor de ontsporing van de overheidsfinanciën. Het geld kotste tegen de plinten en Paars jaagde het door de gootsteen. Je schreef notoire traktaten en rapporten over de noodzakelijke pensioenhervormingen, maar als minister van pensioenen (tot 2004) maakte je er zelf een zootje van. Om het bloedgeld van de frauduleuze sale-and-lease-back-operaties te verdoezelen richtte je het Zilverfonds op. Het was een oplichtersvehikel en letterlijk en figuurlijk een lege doos. Je plunderde ook ongegeneerd de pensioenfondsen van Belgacom (het huidige Proximus) t.b.v. 5 miljard euro, van Belgocontrol (Skeyes) van BIAC (Brussels Airport) van de NMBS en van het Antwerps Havenbedrijf. Je stortte die miljarden in de bodemloze begrotingsputten van je kameraad, 'teletubbie' Johan Vande Lanotte. De miljardenlast van de pensioenen van deze parastatalen werd zo doorgeschoven naar de volgende generaties. En verder gaf je ook nog een onderwijssubsidie van 795.226 euro voor het Oostends camerabedrijfje E-Port van je kameraad Johan, maar dat zou ons hier te ver afleiden. Socialisme is immers kapitalisme met belastinggeld.

Als minister van Onderwijs sloeg je ook geen deuk in een klontje boter. Jouw 'tienkamp voor het gelijke-kansen-onderwijs' vol socialistische bevoogding voor sociale integratie ten koste van intellectuele ontwikkeling, heeft meer ongelijkheid dan gelijkheid gecreëerd. Jouw financieringsdecreet voor het leerplichtonderwijs gebeurde op basis van parameters zoals de sociale toestand van de leerlingenpopulatie, de taal en de multiculturaliteit, zonder enig aantoonbaar effect op de studieresultaten van de betrokken doelgroepen. Jouw universitair outputfinancieringssysteem (hoe meer diploma's, hoe meer geld) beloonde eerder kwantiteit dan kwaliteit en zorgde voor ontwaarding van de diploma's. Je gelijke-kansen-concept was een glijmiddel voor je ultieme doel: gelijke uitkomsten. Ons onderwijs is door nivellering omlaag ondertussen in alle statistieken in vrije val, van PISA en PIRLS tot de LVS-toetsen, en baarde de middelmatigheid van de "zesjescultuur".

Op elk departement waar je gepasseerd bent liet je een puinhoop achter: als socialistisch partijvoorzitter, als minister van Pensioenen, als minister van Onderwijs en nu als gevaar voor onze geestelijke en grondwettelijke Volksgezondheid. Gefrustreerde politici met smetvrees nemen frustrerende maatregelen. Ik raad je een retourtje aan naar Stockholm. Het is Oxford of Cambridge niet, maar Zweden heeft nagenoeg evenveel inwoners als ons koninkrijkje, waarvan 80% in grootstedelijke gebieden woont. Het heeft de pandemie al de hele tijd anders aangepakt: er wordt gewerkt met de blik op de lange termijn, en niet met jouw specialiteit: repressie hier en nu.

De Zweden betreurden tot op heden 15.126 corona-overlijdens en momenteel sterven er 4 à 5 mensen per dag (berekend over de laatste 10 dagen). Bij jouw onderdanen vielen er 26.705 slachtoffers, en nu 38 per dag. Opmerkelijk is, dat van alle landen met een hogere vaccinatiegraad dan 75% van de bevolking, we toch coronakoploper zijn in West-Europa. Wie zei ook weer dat het waanzin is om steeds hetzelfde te doen en dan een andere uitkomst te verwachten?

Sans rancune en met gebalde vuist,

Jean-Marie Dedecker

Open brief aan minister van Volksgezondheid Frank VandenbrouckeWeledelgestrenge Heer,Niettegenstaande je upper stiff lip als alumni van Oxford en Cambridge (of is het pruillip?) neem ik de vrijheid u te tutoyeren. Het bekt beter, en het is de omgangsvorm waarmee we met elkaar omgaan in de koffiekamer van de praatbarak aan de Wetstraat, net zoals met de kameraden in het Achturenhuis of café Germinal. Ooit deden we samen een dubbelinterview voor de krant De Tijd. 'Interview' was een opgerekt woord, het was eerder een monoloog, want voor andermans opinie blijf je stekeblind en kwarteldoof. Eigenlijk is het met pijn in het hart dat ik dit briefje tot je richt, want ik hou er niet zo van op de persoon te spelen in de politieke arena, maar dit laatste is nu precies wat je specialiteit geworden is. Wie kaatst mag dan de bal terug verwachten. Niettegenstaande de chocoladeletters voor jou uit de kranten spatten, en de journalistieke groupies in de deugprogramma's je met open mond kritiekloos aanstaren terwijl je een monoloog houdt alsof je een fröbelklas toespreekt, heb ik toch enkele bedenkingen bij dit schouwspel. Normaal zap ik me dan een tennisduim voor de treurbuis, maar de pandemiemoeheid en je hypocrisie zitten me te hoog. Telkens als je weer eens liegt, lieg je dat je niet liegt. In oktober was je nog tegen een algemene vaccinatieplicht, maar vandaag ben je ervoor. Je was tegen een derde boosterprik want die moesten eerst in de armen van de Afrikaanse armen en dan pas in de tricepsjes van onze oudjes, maar vandaag ben je pro. Je beloofde 'het rijk der vrijheid' maar vandaag krijgen we een nieuwe gevangenis. Je noemt dit - met een mond vol meel- voortschrijdend inzicht maar mijn schoonmoeder zaliger had het kazakdraaierij en volksverlakkerij genoemd. Het lieve mensje is echter vredig ingeslapen op 28 augustus, niet door corona maar van ouderdom en met corona. Er sterven nog mensen als ze genoeg geleefd hebben, en van leven ga je dood.Corona is niet alleen het probleem van de al of niet-gevaccineerden geworden maar ook van de niet-verkozenen, van aerosoldeskundigen tot praatprogrammageile virocraten. Een soort democratisch deficit. Eigenlijk vertegenwoordig je ook alleen maar jezelf, want je bent immers niet verkozen, maar benoemd door het socialistisch politbureau onder het sloefke van mateke Conner, als wiedergutmachung of uit bloedarmoede. Je bent nu terug op het schild gehesen van een partij die zo diep gezonken is dat het straks als wrak op de Oostendse zeebodem ligt. Het is wachten op de berging.Ik zie je immers nog zitten, mokkend in de preambule van het Errera-paleisje, wachtend op het verlossend woord van toenmalig SP.A-voorzitter Caroline Gennez om terug minister te worden. Het kwam niet, want je nukkige gelijkhebberij en opgestoken wijsvingertje irriteerden zelfs je eigen rode kameraden. Je ging in 2009 dan maar verongelijkt een tweede maal in politieke quarantaine. Over die eerste keer in 1995 wil ik het hier niet hebben, toen je als socialistisch partijvoorzitter de vlucht vooruit nam omdat je het zwarte smeergeld van je partij dreigde te verbranden. Elk heeft recht op een jeugdzonde, en het bloed van de getrokken messen vloeide toen al in beken bij je rode kameraden ten gevolge van het Agustaschandaal. Ik wil dit mes nu niet dieper in de wonde draaien.Toen je me eerder deze maand in de Kamer verweet dat ik een volgeling van Darwin was, omdat ik het succesvolle Zweedse immuniteitssysteem in de bestrijding van corona prees, repliceerde ik dat ik 'liever een adept van Darwin was dan van Stalin'. Mea Culpa, beschouw het als een slip of the tongue. Eigenlijk had ik Trotski moeten zeggen (maar dat rijmde niet), want in je Sturm und Drang-periode zat je niet bij AMADA maar in het presidium van de Trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL), een communistisch gezelligheidsclubje waarmee je de eerste studentencursus Marxistische economie hielp organiseren. Vandaar waarschijnlijk je gebrek aan inlevingsvermogen voor de economische slachtoffers van je coronabeleid, en je oproep tot boycot van de horeca.Je hebt het aureool van een bolleboos, maar het palmares van een bleekwaterpoliticus. Sta me toe even je geheugen op te frissen. Als minister van Sociale Zaken (tot 2003) was je medeverantwoordelijk voor de ontsporing van de overheidsfinanciën. Het geld kotste tegen de plinten en Paars jaagde het door de gootsteen. Je schreef notoire traktaten en rapporten over de noodzakelijke pensioenhervormingen, maar als minister van pensioenen (tot 2004) maakte je er zelf een zootje van. Om het bloedgeld van de frauduleuze sale-and-lease-back-operaties te verdoezelen richtte je het Zilverfonds op. Het was een oplichtersvehikel en letterlijk en figuurlijk een lege doos. Je plunderde ook ongegeneerd de pensioenfondsen van Belgacom (het huidige Proximus) t.b.v. 5 miljard euro, van Belgocontrol (Skeyes) van BIAC (Brussels Airport) van de NMBS en van het Antwerps Havenbedrijf. Je stortte die miljarden in de bodemloze begrotingsputten van je kameraad, 'teletubbie' Johan Vande Lanotte. De miljardenlast van de pensioenen van deze parastatalen werd zo doorgeschoven naar de volgende generaties. En verder gaf je ook nog een onderwijssubsidie van 795.226 euro voor het Oostends camerabedrijfje E-Port van je kameraad Johan, maar dat zou ons hier te ver afleiden. Socialisme is immers kapitalisme met belastinggeld.Als minister van Onderwijs sloeg je ook geen deuk in een klontje boter. Jouw 'tienkamp voor het gelijke-kansen-onderwijs' vol socialistische bevoogding voor sociale integratie ten koste van intellectuele ontwikkeling, heeft meer ongelijkheid dan gelijkheid gecreëerd. Jouw financieringsdecreet voor het leerplichtonderwijs gebeurde op basis van parameters zoals de sociale toestand van de leerlingenpopulatie, de taal en de multiculturaliteit, zonder enig aantoonbaar effect op de studieresultaten van de betrokken doelgroepen. Jouw universitair outputfinancieringssysteem (hoe meer diploma's, hoe meer geld) beloonde eerder kwantiteit dan kwaliteit en zorgde voor ontwaarding van de diploma's. Je gelijke-kansen-concept was een glijmiddel voor je ultieme doel: gelijke uitkomsten. Ons onderwijs is door nivellering omlaag ondertussen in alle statistieken in vrije val, van PISA en PIRLS tot de LVS-toetsen, en baarde de middelmatigheid van de "zesjescultuur".Op elk departement waar je gepasseerd bent liet je een puinhoop achter: als socialistisch partijvoorzitter, als minister van Pensioenen, als minister van Onderwijs en nu als gevaar voor onze geestelijke en grondwettelijke Volksgezondheid. Gefrustreerde politici met smetvrees nemen frustrerende maatregelen. Ik raad je een retourtje aan naar Stockholm. Het is Oxford of Cambridge niet, maar Zweden heeft nagenoeg evenveel inwoners als ons koninkrijkje, waarvan 80% in grootstedelijke gebieden woont. Het heeft de pandemie al de hele tijd anders aangepakt: er wordt gewerkt met de blik op de lange termijn, en niet met jouw specialiteit: repressie hier en nu. De Zweden betreurden tot op heden 15.126 corona-overlijdens en momenteel sterven er 4 à 5 mensen per dag (berekend over de laatste 10 dagen). Bij jouw onderdanen vielen er 26.705 slachtoffers, en nu 38 per dag. Opmerkelijk is, dat van alle landen met een hogere vaccinatiegraad dan 75% van de bevolking, we toch coronakoploper zijn in West-Europa. Wie zei ook weer dat het waanzin is om steeds hetzelfde te doen en dan een andere uitkomst te verwachten?Sans rancune en met gebalde vuist,Jean-Marie Dedecker