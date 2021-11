De PS-fractie in de Kamer echode donderdagmiddag het standpunt van voorzitter Paul Magnette dat het coronavaccin voor iedereen verplicht moet worden, en niet alleen voor het zorgpersoneel. Premier Alexander De Croo sloeg de deur even daarvoor net zo goed als dicht: 'Vier landen in de wereld verplichten de vaccinatie: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan.'

Het federale kernkabinet besliste het begin deze week al: het coronavaccin wordt verplicht voor het zorgpersoneel. Wie dat tegen 1 april niet heeft gedaan, wordt ontslagen. Maar PS-voorzitter Paul Magnette, wiens vicepremier Pierre-Yves Dermagne nochtans mee het licht op groen zette in de kern, trok dat akkoord even later in twijfel. Hij vindt dat er geen sprake kan zijn van een verplichting voor het zorgpersoneel als dat niet voor de hele samenleving geldt.

De Franstalige socialistische fractie in de Kamer herhaalde dat standpunt donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. 'Ik spreek voor mijn fractie als ik zeg dat raken aan de rechten van het zorgpersoneel zonder te passeren via het sociaal overleg, niet met ons zal gebeuren', zei PS-Kamerlid Laurence Zanchetta. De vakbonden in de zorgsector lieten eerder deze week al weten zich tegen de verplichte vaccinatie te zullen verzetten.

Premier Alexander De Croo leek de deur even daarvoor net te sluiten voor de verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. Het coronacommissariaat heeft dan wel de opdracht gekregen om alle pistes om de vaccinatiegraad te verhogen, te onderzoeken, maar 'in heel de wereld volgen maar vier landen de piste van de verplichting: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan', zei De Croo. 'Geen enkel Europees land overweegt dat. Ik denk dat overtuigen efficiënter is dan verplichten.'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), wiens partijvoorzitter Conner Rousseau gisteren/donderdag ook al een lans brak voor een algemene vaccinatieverplichting, bleef veeleer op de vlakte. 'Dat is een debat dat gevoerd wordt', klonk het. De socialistische vicepremier blijft intussen onverkort achter de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel staan. 'Het is de plicht van iedereen in de zorg om zijn patiënten te beschermen, en zichzelf.'

De Kamer discussieerde donderdagmiddag niet alleen over de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Alle beslissingen van het Overlegcomité van gisteren/woensdag passeerden de revue in een debat dat af en toe behoorlijk bits werd. Zo vergeleek onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker minister Vandenbroucke met Sovjet-dictator Jozef Stalin omdat de mondmaskerplicht op school opnieuw wordt uitgebreid en noemde CD&V-Kamerlid Nawal Farih Vlaams Belang-politica Dominiek Sneppe 'een gevaar voor het parlement en de maatschappij' nadat die laatste er voor had gepleit om ivermectine te voorzien voor de behandeling van COVID-19. Dat is een anti-parasitair medicijn dat onder meer bij paarden wordt gebruikt en waarvoor momenteel geen bewijs bestaat dat het ook corona verhelpt.

Premier De Croo benadrukte dat 'op drie partijen na elke partij die hier vragen heeft gesteld, vertegenwoordigd is in het Overlegcomité'. 'Vingerwijzen is niet de manier waarop je een crisisbeleid voert op een moeilijk moment. Dan neem je je verantwoordelijkheid, ik stel vast dat men daar in het Overlegcomité in slaagt.'

