Gert Verhulst: 'Ik ben tegen gelijk welke vorm van cordon sanitaire'

Jeroen Zuallaert Redacteur Knack

Met Samson-shows houdt hij binnenkort op, maar op Studio 100 is Gert Verhulst nog lang niet uitgekeken. Binnenkort presenteert hij opnieuw Gert Late Night, Vlaanderens populairste talkshow. Een gesprek over politici in entertainmentprogramma's, ladders in tekenfilms en de rokjes van K3. 'Waarom zou Kris Peeters niet mogen zingen?'

Gert Verhulst: 'Waarom zouden Filip Dewinter en Peter Mertens niet welkom zijn in "Gert Late Night"?' © Karoly Effenberger