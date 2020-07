De lokale alternatieven voor contactopsporing willen toch van start gaan, ondanks een veto van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. De gemeenten zetten door omdat ze ontevreden zijn met het Vlaamse contactonderzoek. Dat melden De Tijd en Het Nieuwsblad vrijdag.

Na een laatste mislukt overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben Kortrijk en enkele omliggende gemeenten - waaronder Deerlijk, Menen en Wervik - beslist een eigen systeem van contact- en brononderzoek op te zetten.

'We zijn niet tevreden over de Vlaamse aanpak', zegt de Kortrijkse schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A). 'Er is te weinig transparantie. We weten niet wat er gebeurt op het Vlaamse niveau en het gaat ons te traag.'

Ook het initiatief in Wachtebeke en Zelzate zal zijn eigen koers proberen varen, meldt Het Nieuwsblad. 'Lokaal kunnen we veel korter op de bal spelen', zegt Brent Meuleman (SP.A), burgemeester van Zelzate.

Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt aan De Tijd dat zijn diensten weigerachtig staan tegenover een parallel lokaal systeem. 'We begrijpen dat er lokale initiatieven ontstaan, maar we zijn bezorgd over de capaciteit, de kwaliteit en de technische moeilijkheden om ons systeem naar het lokale niveau af te splitsen.'

