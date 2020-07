Verschillende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen willen lokale contact tracing opstarten, omdat het reguliere contactonderzoek het laat afweten. Dat blijkt uit een rondvraag.

In Zuid-West-Vlaanderen zijn er verschillende gemeenten met een aanzienlijke stijging in het aantal besmettingen. Omdat de gemeenten vaak weinig informatie krijgen over waar de besmettingen zich voordoen, beslisten verschillende burgemeesters om lokaal aan contact tracing te doen. Zo willen ze sneller te weten komen waar mensen besmet geraken en waar de besmette personen precies zijn geweest.

Zo zal Kortrijk samen met de dertien omliggende gemeenten een systeem op poten zetten in samenwerking met het OCMW, de lokale huisartsen en de Centra voor Algemeen Welzijn. 'Momenteel zijn we nog in overleg en wordt alles nog uitgewerkt, maar we willen de lokale contact tracing zo snel mogelijk opstarten', aldus schepen van Zorg in Kortrijk Philippe De Coene (sp.a).

In Kortemark willen ze hetzelfde doen. 'Wij zullen in samenwerking met onze huisartsen en de triagecentra proberen achterhalen waar mensen besmet geraken', vertelt burgemeester Karolien Damman. De burgemeester zegt ook te weinig informatie te krijgen van bovenaf over waar de besmettingen zich voordoen. 'Zo kunnen wij niet gericht ingrijpen. Daarom zullen we nu zelf een systeem op poten zetten.' Eerder liet ook Torhout al weten dat het aan lokale contact tracing zal doen. (Belga)

