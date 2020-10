Rudi De Kerpel heeft zijn ontslag aangeboden als gemeenschapsafgevaardigde bij de VRT. Dat meldt hij zelf in een mededeling. Hij leverde met zijn bedrijven aan de VRT, terwijl dat eigenlijk niet mag. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft zijn ontslag aanvaard.

De Kerpel zegt dat hij met zijn bedrijven Eurotuin en Durapack jarenlang sponsor/leverancier was van het VRT-evenement 'De Warmste Week'. Hij leverde boeketten voor medewerkers en herbruikbare bekers. In een doorlichting van Audit Vlaanderen staat dat vermeld onder de noemer 'integriteitsinbreuk'.

'Het mandaat van lid van de raad van bestuur en gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse regering houdt in dat men geen zaken mag doen met het bedrijf waar men een mandaat uitoefent en of controleert. Ondanks het feit dat ik daar nooit eerder op gewezen ben, diende ik hiervan op de hoogte te zijn', schrijft De Kerpel. Hij zegt dat hij 'geen winstbejag voor ogen had, noch realiseerde'.

Toch meent De Kerpel dat hij zijn functie niet langer kan uitvoeren. De minister heeft het ontslag aanvaard, zo laat zijn woordvoerder weten.

De Kerpel, die een politiek verleden heeft bij Lijst Dedecker, werd in 2000 voor het eerst lid van de raad van bestuur van de VRT, tot 2005. In januari 2010 werd hij voor de tweede keer verkozen en sinds 2015 was hij gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse regering bij de VRT.

