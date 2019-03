Geert Bourgeois (N-VA): Bekijken of intendant kan helpen bij klimaatbeleid

Bourgeois reageerde op het voorstel van Manu Claeys van stRaten-generaal dat de Vlaamse regering een klimaatintendant zou aanstellen.

Bourgeois somt een aantal maatregelen op die de regering deze legislatuur heeft genomen: kilometerheffing voor vrachtwagens, strenge energetische normen voor nieuw- en vernieuwbouw, de vergroening van de verkeersbelasting, fiscale stimuli voor ingrijpende energetische renovaties, recordaankopen van groene bussen bij De Lijn, recordinvesteringen in fietssnelwegen enz.

'In 2018 hebben we bovendien ambitieuze bijkomende maatregelen beslist in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. Dat plan bevat zeer ambitieuze doelstellingen alsook concrete maatregelen, zowel voor de transportsector, voor gebouwen, industrie, landbouw en afval. De minister-president heeft zijn collega's recent nog opgeroepen om daar versneld werk van te maken', aldus de minister-president, die vindt dat 'de indruk wekken alsof er geen ambitieus klimaatbeleid gevoerd wordt, de waarheid geweld aandoen' is.

De minister-president wijst er nog op dat hij in het parlement heeft toegezegd dat hij open staat voor bijkomende concrete voorstellen, mits goede onderbouwing van de kostprijs ervan. 'We willen daarover praten met alle actiegroepen en betrokken sectoren, zoals we dat overigens ook de voorbije jaren gedaan hebben. Of een intendant daarbij kan helpen, kan zeker bekeken worden', besluit hij.