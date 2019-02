Geen wit konijn voor Open VLD: zakenman Christian Leysen trekt Antwerpse Kamerlijst

'Ik kom op tegen niemand. Ik ga voor een project, voor een visie. Wat opgebouwd is, moet verdergezet worden.' Met die woorden motiveerde de 64-jarige Christian Leysen donderdag zijn beslissing om de Antwerpse Kamerlijst voor Open VLD te trekken. Het partijbestuur keurde zijn kandidatuur even voordien unaniem goed.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten was al langer op zoek naar een lijsttrekker voor de provincie Antwerpen. Dat huidig minister Philippe De Backer enkele weken geleden aangaf de politiek te verlaten om terug te keren naar het bedrijfsleven, maakte de zaken er niet gemakkelijker op.

Christian Leysen, een geboren en getogen Antwerpenaar, is weliswaar al 20 jaar lid van de partij en zetelde van 2000 tot 2003 in de Antwerpse gemeenteraad. 'Het is een belangrijk moment voor de verdere ontwikkeling van ons land', stelde Leysen. Om de welvaart in ons land veilig te stellen, moet de volgende bewindsploeg op de ingeslagen weg voortgaan, aldus Leysen.

'We staan voor een kantelmoment. Ofwel zetten we het beleid voort dat heeft gezorgd voor meer welvaart, jobs en koopkracht, ofwel wordt op de rem gestaan of stokken in de wielen gestoken'. Hij gelooft naar eigen zeggen in samenwerking om zo 'gezonde compromissen' te maken. De Vlaamse lijsttrekker Bart Somers prijst Leysen als 'voorbeeld van wat een moderne, geëngageerde, sociaal voelende liberaal moet zijn'. Iemand die welvaart creëert, maar ook aandacht heeft voor maatschappelijke uitdagingen.

Leysen zal het in de provincie Antwerpen tegen een aantal kleppers moeten opnemen, niet in het minst Jan Jambon die zich voor N-VA profileert als kandidaat-premier. 'Ik kom op tegen niemand', countert Leysen. 'We beginnen eraan met de vaste overtuiging te winnen', vult een optimistische voorzitster Gwendolyn Rutten aan. 'We gaan met een heel sterk team naar de verkiezingen'.

Ze belooft in de loop van de komende weken meer duidelijkheid over de rest van de lijsten. Rutten zelf had enkele maanden geleden de ambitie uitgesproken om evenveel vrouwelijke als mannelijke lijsttrekkers naar voren te schuiven. Dat streefcijfer wordt nu niet gehaald. 'We wilden een genderstatement maken en dat hebben we ook gemaakt. We hebben een enorme stap vooruit gezet', reageert ze. Maar vooral prijst Rutten de nieuwe Antwerpse kopman als 'de juiste man op de juiste plaats'.

Open VLD ziet met De Backer iemand van de politiek naar de bedrijfswereld vertrekken, maar maakt met het binnenhalen van Leysen de omgekeerde beweging, merkt Rutten op. Leysen bouwde zijn eigen IT-bedrijf Xylos uit tot een onderneming met 250 werknemers en stond 25 jaar aan het hoofd van de maritieme en logistieke groep Ahlers. Leysen, de broer van voormalig Umicore-topman Thomas, was twaalf jaar voorzitter van de Antwerp Management School en was bestuurder van Agfa, KBC en bpost. Vandaag zetelt hij in de raad van bestuur van de VRT, op voordracht van Open VLD. Leysen geldt ook als maatschappelijk actief ondernemer. Hij was oprichtend voorzitter van Business & Society (BENSC), vandaag The Shift, een newerk van bdrijven die duurzaamheid en maatschappelijke integratie promoten.

Ook was hij nauw betrokken bij Forum2020 dat actief was rond de Antwerpse mobiliteitsknoop. Samen met Open VLD'ers Sven Gatz en Sas Van Rouveroij schreef hij de boekenreeks 'Stadslucht maakt vrij'.

