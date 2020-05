Kamerleden Egbert Lachaert (Open VLD) en Jef Van den Bergh (CD&V) vinden het voorbarig om het over een versnelling te hebben in het dossier van de salariswagens. Steun van N-VA voor de tekst die beide partijen op papier hebben gezet, krijgen ze niet.

Zowel Lachaert als Van den Bergh benadrukt via twitter dat het dossier niet in een stroomversnelling zit. 'Het was altijd bedoeling dat CD&V en Open Vld een nieuw tekstvoorstel zouden doen na hoorzittingen. Die basistekst is klaar', aldus Lachaert. Bij Van den Bergh luidt het dat beide partijen met een gezamenlijke tekst zullen komen, met de steun van Groen. De liberale fractieleider waarschuwt wel dat het dossier veel te delicaat is om zomaar door te duwen. Hij wijst er op dat N-VA vooraf om een reactie werd gevraagd, maar geen input gaf.

De CD&V'er stelt dat weer dat N-VA het voorstel afwijst zonder de tekst te kennen. Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) vindt dat de tekst die voorligt, geen oplossing biedt. 'Wat nu voorligt, is te arbitrair, slecht getimed en onuitvoerbaar indien kerncentrales zouden sluiten', luidt het.

