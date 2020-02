Er zijn vier kandidaten die de ambitie hebben om Gwendolyn Rutten op te volgen als partijvoorzitter van Open VLD. Rutten zelf is geen kandidaat.

Gwendolyn Rutten past voor nieuw mandaat als partijvoorzitter. "Het is gezond om na 2 termijnen de fakkel door te geven", zegt ze in een video.

Ik mocht bijna 8 jaar jullie voorzitter zijn. Het is gezond om na 2 termijnen de fakkel door te geven. Ik ben fier op het parcours en zal blijven strijden voor onze liberale idealen. https://t.co/feXWgwaivw



Lees hier mijn 100 frisse ideeën: https://t.co/UWXqAxuT6Y pic.twitter.com/9Ce2Wo1g5n — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) February 24, 2020

Twee weken geleden geleden startte het partijbestuur van Open VLD de procedure voor de verkiezing van de partijvoorzitter en het partijbestuur. De kandidaturen voor het voorzitterschap moesten maandag tegen 10 uur binnen zijn, waarna de campagneperiode start.

Er zijn nu officieel vier kandidaat-partijvoorzitters: burgemeester van Oostende en oud-minister Bart Tommelein, Kamerlid Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe en de relatief onbekende Stefaan Nuytten uit Koksijde. Huidig voorzitster Gwendolyn Rutten is geen kandidaat voor een nieuw mandaat.

Op zaterdag 21 maart gaat om 8 uur de elektronische stemprocedure van start. Zowel de nieuwe voorzitter als de twintig leden van het partijbestuur worden zo verkozen. Deze stemronde duurt zes dagen, tot vrijdag 27 maart 10 uur.

Die dag wordt rond de middag de uitslag bekendgemaakt. Als geen van de kandidaat-voorzitters een absolute meerderheid haalt, komt er een tweede stemronde met de twee kandidaten die tijdens de eerste ronde de meeste stemmen behaalden.

Deze tweede ronde start diezelfde vrijdag 27 maart en loopt tot dinsdag 31 maart om 16 uur.

