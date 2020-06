Bij 83 procent van de fietsongevallen is geen gemotoriseerd voertuig betrokken. Dat blijkt uit een analyse van ziekenhuisopnames door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de UGent, samen met Universiteit Utrecht en de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, schrijft De Standaard donderdag.

Veelal gaat het om 'eenzijdige' ongevallen, valpartijen zonder andere betrokkenen of botsingen met een obstakel.

'Paaltjes zijn heel gevaarlijk', zegt professor Bas de Geus, die voor de VUB het onderzoek voerde. 'Die staan vaak in het midden van het fietspad, om auto's tegen te houden. Maar een aanrijding daarmee met 15 of zelfs 20 kilometer per uur heeft vaak catastrofale gevolgen. Het is als frontaal tegen een muur botsen.'

Het belang van infrastructuur mag niet onderschat worden. 'Tijdens de herfst en winter moet meer aandacht gaan naar het schoon houden van fietspaden', zegt De Geus. 'Een fietspad moet vloeiend zijn: zonder paaltjes, putten of borduren.'

Veelal gaat het om 'eenzijdige' ongevallen, valpartijen zonder andere betrokkenen of botsingen met een obstakel. 'Paaltjes zijn heel gevaarlijk', zegt professor Bas de Geus, die voor de VUB het onderzoek voerde. 'Die staan vaak in het midden van het fietspad, om auto's tegen te houden. Maar een aanrijding daarmee met 15 of zelfs 20 kilometer per uur heeft vaak catastrofale gevolgen. Het is als frontaal tegen een muur botsen.' Het belang van infrastructuur mag niet onderschat worden. 'Tijdens de herfst en winter moet meer aandacht gaan naar het schoon houden van fietspaden', zegt De Geus. 'Een fietspad moet vloeiend zijn: zonder paaltjes, putten of borduren.'