Er komt een plafond op de invorderingskosten voor onbetaalde facturen. De eerste herinnering van een onbetaalde factuur wordt ook gratis. De Kamercommissie Economie heeft daarover woensdagmorgen unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De plenaire vergadering moet nog wel groen licht geven.

De invordering van openstaande facturen zorgt soms voor misbruiken. Hoge invorderingskosten zorgen er voor dat mensen die al betalingsmoeilijkheden hebben nog dieper in de schulden zakken. In de Kamer hadden PS,SP.A en CD&V wetsvoorstellen ingediend om die overmatige schuldenlast aan te pakken. Woensdag raakten ze het eens over een compromistekst, die dus eenparig werd goedgekeurd. Het wetsvoorstel geeft consumenten twintig dagen de tijd om hun facturen te betalen.

Daarna volgt een eerste - en dat is nieuw - kostenloze herinnering. Na die eerste herinneringsbrief heeft de consument nog tien dagen om te betalen. Als de consument dan niet betaalt, kunnen er invorderingskosten aangerekend worden. Maar die zijn niet langer onbeperkt. Bij een factuur onder de 400 euro, bijvoorbeeld, kan er maximum 40 euro aan kosten bijkomen. Ondernemingen moeten binnen de 7 dagen laten weten hoeveel het verschuldigde bedrag is en hun factuur versturen. Zo moeten consumenten geen maanden meer wachten op bijvoorbeeld een ziekenhuisfactuur.