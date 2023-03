Gasverbruik Vlaamse gezinnen tot 22 procent lager dan vorig jaar

Het gasverbruik van Vlaamse gezinnen daalde de afgelopen wintermaanden opnieuw fors in vergelijking met vorig jaar, tot ruim -22,5 procent in februari. Ook het elektriciteitsverbruik lag 3,5 tot 6,5 procent lager dan in de winter van 2021-2022. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van netbeheerder Fluvius, op basis van anonieme gegevens van de digitale meters.

Het is het tweede jaar op rij dat Fluvius een daling in het energieverbruik noteert omwille van de hoge gasprijzen. In december ging het om een daling in gasverbruik van ruim 18,5 procent in vergelijking met 2021. Maar ook in januari (-16 procent) en februari (-22,5 procent) daalde het verbruik in vergelijking met het jaar voordien.

Ten aanzien van januari en februari 2021 gaat het zelf om een daling van respectievelijk 20 en 35 procent in gasverbruik, berekende Fluvius. De netbeheerder spreekt over een ‘ongeziene besparing’, ondanks de gasprijs intussen opnieuw gedaald is.

Daarnaast noteert Fluvius een daling in het elektriciteitsverbruik. Voor heel 2022 ging het om een besparing van 11,5 procent op jaarbasis voor gezinnen zonder zonnepanelen, en 12 procent voor gezinnen met zonnepanelen.

Dit jaar zet die trend zich verder. Voor de maanden januari en februari lag het elektriciteitsverbruik respectievelijk 4,5 procent en 3,5 procent minder hoog in vergelijking met 2022, voor gezinnen met zonnepanelen bedroeg die daling respectievelijk 6,5 procent en 5,5 procent, zo berekende Fluvius.

In vergelijking met 2021 gaat het om dalingen van -11 tot -17,5 procent. Een digitale gas- of elektriciteitsmeter staat toe om energieverbruik nauw op te volgen en maandelijks hun werkelijk verbruik betalen.

Die digitale meters winnen aan populariteit, bevestigt woordvoerder Björn Verdoodt. ‘Steeds meer Vlamingen gaan er actief mee aan de slag’, merkt hij op. Eind februari stond de teller op meer dan 2,3 miljoen digitale meters bij ruim 1,4 miljoen Vlaamse gezinnen.