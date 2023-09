Franstalig minister van Jeugd verdedigt Evras-decreet 

Franstalig minister van Jeugd en Gezondheid Bénédicte Linard verdedigde zondag het Evras-decreet van de Franse gemeenschapsregering. Het decreet zorgt al een hele week voor protest van onder meer ouders. De minister kreeg zondag bijval van PS-voorzitter Paul Magnette en co-voorzitter van Ecolo Rajae Maouane.

Het Evras-decreet van de Franse gemeenschapsregering verplicht in totaal vier uur seksuele voorlichting in het zesde leerjaar en het vierde middelbaar in de Franstalige scholen. Evras staat voor ‘éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle’.

De Evras-gids zelf bestaat sinds 2012, maar was tot nu toe niet verplicht. ‘Ik hoor ouders zich zorgen maken over zaken die eigenlijk geen deel uitmaken van Evras’, zei minister Linard in het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op televisiezender RTL.

Evras bestaat al heel lang, benadrukte Linard, die opriep een onderscheid te maken tussen de uren voorlichting in het zesde leerjaar en vierde middelbaar en de 300 pagina’s tellende gids voor professionals die deze cursussen moeten geven. De minister voegde daar aan toe dat Evras ‘het mogelijk maakt om, op basis van de vragen van de leerlingen, thema’s met betrekking tot het relationele, emotionele en seksuele leven aan te kaarten’, en dat terwijl de inhoud van de lessen wordt afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

(Lees verder onder de preview)

Linard roept ouders ook op om zich weg te houden van sociale netwerken waar tegenstanders van Evras zich verzamelen en er foutieve informatie over verspreiden. ‘Dit is niets nieuws’, verklaarde Paul Magnette op zijn beurt. De PS-voorzitter wees erop dat het gaat om ‘twee keer twee uur’ over de hele schoolperiode gegeven door professionele gezondheidswerkers. ‘Het gaat erom onze jongeren te helpen zich te wapenen, want seksueel misbruik binnen het gezin komt helaas nog steeds voor’, zei hij.

Magnette veroordeelde ook krachtig de brandstichting in vier scholen in de regio Charleroi. Die lijken verband te houden met het anti-Evrasprotest. Magnette had het op RTL over daden van ‘absolute barbarij’. ‘De misdaden werden ondertekend’, aldus Magnette, verwijzend naar de graffiti die bij de branden werd aangetroffen en die verwees naar Evras.

‘We hebben te maken met barbaren, ik kan ze niet anders noemen, die deze plekken (van onderwijs) in brand steken. Het gaat om mensen die de openbare vrijheid aanvallen, de vrijheid van onderwijs, en die daarbij geweld gebruiken. Ik noem dat terrorisme en het is absoluut onaanvaardbaar (…) We moeten deze schurken vinden’, voegde Magnette, die ook burgemeester van Charleroi is, nog toe.

Covoorzitter van Ecolo Rajae Maouane riep op in te gaan tegen het fake nieuws dat over het voorlichtingsprogramma de ronde doet. ‘Laten we een onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet waar is’, pleitte ze. Ze bracht dezelfde boodschap in een interview dat zondag gepubliceerd werd door het weekblad 7Dimanche. ‘Het is belangrijk om ouders gerust te stellen, nepnieuws uit te