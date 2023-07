Frans Schotte (Gezinsbond): ‘Voor de Waalse regering is een kind intussen meer waard dan voor de Vlaamse’

In een interview met De Zondag is Frans Schotte, afscheidnemend voorzitter van de Gezinsbond, hard voor de Vlaamse regering. ‘De Vlaamse regering vindt kinderen blijkbaar niet belangrijk’.

Schotte (76) neemt later dit jaar na 12 jaar afscheid van het voorzitterschap van de Gezinsbond.

Wat is zijn grootste ontgoocheling? wil De Zondag weten.

Schotte: ‘Vier jaar geleden werd de kinderbijslag geregionaliseerd. Wij hadden daar toen grote verwachtingen van. Vlaanderen wou een nieuw systeem op poten zetten en tonen dat het beter kan doen dan federaal. Maar wat blijkt vandaag: dat onze gezinnen erop achteruitgaan. De afschaffing van de leeftijdstoeslag is echt een slechte zaak. Maar dat is niet alles. Dat de kinderbijslag ook losgetrokken werd van de index, is mijn grootste teleurstelling. De Vlaamse regering vindt kinderen blijkbaar niet belangrijk. Anders doe je dit niet.’

De regering, oppert De Zondag, heeft gekozen voor een vaste index van eerst één procent en daarna twee procent.

Schotte: ‘Dat is peanuts als de inflatie tien procent bedraagt. Reken maar eens uit! Zij noemen dat een besparing, maar het is meer dan dat: het is een extra taks op gezinnen met kinderen. Alle inkomens worden geïndexeerd, behalve deze. Het is een schande! Dat heeft me echt kwaad gemaakt en nog altijd. Wallonië is destijds begonnen met een lagere kinderbijslag, maar intussen is voor de Waalse regering een kind meer waard dan voor de Vlaamse. Straks zijn er verkiezingen. Ik hoor de partijen alweer roepen dat kinderen belangrijk zijn. Ze zouden beter eerlijk zijn: als puntje bij paaltje komt, dan pakken ze geld af van onze gezinnen.’

Krijgt hij dan geen gehoor bij bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V)?

‘Jawel, zij luistert. Maar zij is nog maar één jaar bevoegd. Haar voorganger (Wouter Beke, red.) luisterde minder. Maar ik wil het niet persoonlijk spelen. Deze beslissingen worden genomen op regeringsniveau, en daar zetelen drie partijen.’

Lees het volledige interview in De Zondag via deze link.