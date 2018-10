Frankrijk speelt vilein machtsspel in het nucleaire dossier

We moeten rekening houden met stroomuitval in november, januari en februari, waarschuwde hoogspanningsnetbeheerder Elia. Ook in december kunt u maar beter kaarsen bij de hand houden, en niet alleen om sfeervol kerst te vieren. Nu is België, als het over energie gaat, al meer dan een decennium een wingewest van Frankrijk. Het Franse Suez/Engie verwierf in verschillende etappes onze elektriciteitsproducent Electrabel. De verantwoordelijke politici deden niets om te beletten dat zo'n strategische sector in buitenlandse handen kwam. Toen Suez/Engie in 2005 de volledige controle kreeg over Electrabel, verkochten ze dat nog als een ' opération franco-belge'. Toen Suez drie jaar later fuseerde met Gaz de France (GDF), werd duidelijk dat het om een volledig Franse operatie ging: Frankrijk, de belangrijkste aandeelhouder van GDF Suez, kreeg toen het energiemonopolie in België. Vandaag is het land nog altijd onze belangrijkste energieleverancier.

