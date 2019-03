Frank Van Massenhove met pensioen: 'Ik geloof niet langer dat politici oprecht streven naar goed beleid'

Frank Van Massenhove is de bekendste, opvallendste en meest kritische topambtenaar van het land. Op zijn 65e moet hij met pensioen. Nu heeft hij echt geen reden meer om te zwijgen: 'Politici komen maar in beweging als ze op het punt staan van de klif te vallen.'

Als voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid is Frank Van Massenhove een van de belangrijkste ambtenaren van de federale overheid. Toch is er niets administratiefs aan de man. Wanneer hij poseert voor de fotograaf, aan de grote esplanade vlak bij de Pachecolaan in Brussel, komen jonge allochtonen hem spontaan op de schouder kloppen: 'Cool hemd, gast.' Weten zij veel dat de man met de flashy kleren de meeste dienstjaren op de teller heeft van alle federale topambtenaren. Sinds 2002, dus al zeventien jaar, zit hij op Sociale Zekerheid. Dat ooit zo oubollige ministerie heeft Van Massenhove in de loop der jaren totaal gemoderniseerd en vernieuwd, een operatie waarvoor hij in 2007 werd uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar. Sindsdien staat hij in het middelpunt van de belangstelling - en daar zorgt hij ook zelf voor. Hij is de enige topambtenaar die zijn stem voortdurend laat horen in het publieke debat, vooral via zijn steeds pittiger columns in de zakenkrant De Tijd.

...