Francken stelt grondwettelijke legitimiteit van Michel II ter discussie

'Dit is een regering met een minderheid in Vlaanderen én in Wallonië en met een nieuw regeerprogramma, en toch wordt het parlement niet om een vertrouwensstemming gevraagd,' zei Francken op Radio 1. 'Wat voor een democratisch deficit is dit?'

Francken ventileerde zijn kritiek op de nieuwe oranjeblauwe coalitie. 'Voor zover ik begrepen heb, is de premier (met zijn nieuwe regering) nog niet naar de koning getrokken. Ook gaat deze regering gaat niet naar het parlement, zelfs al vertegenwoordigt ze maar een derde van de zetels en een derde van de kiezers. Ik stel me daar constitutioneel vragen bij', zei Francken.

'De regering kondigt ook een nieuw programma aan met drie nieuwe speerpunten', verwijst Francken naar de persconferentie van premier Charles Michel van zondag. Daar zei Michel dat koopkracht, veiligheid en klimaat de prioriteiten van zijn coalitie worden. 'Dat is een verhaal', zegt Francken, 'waar ik mij als democraat vragen bij stel. Waarom durft de regering het vertrouwen niet te vragen? Als ze menen wat ze zeggen, moeten ze toch naar het parlement?'

De manier waarop Michel II de grondwet 'interpreteert', noemt Francken 'lichtzinnig'.

Oorlog met Open VLD

De oud-staatssecretaris kwam ook nog eens terug op de kritiek van de nieuwe minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD), die zondag zei dat ze 'een departement in crisis en in chaos' aangetroffen heeft.

Ook de kritiek van De Blocks partijvoorzitter Gwendolyn Rutten is Francken in het verkeerde keelgat geschoten. 'Als ze tot de verkiezingen in mei zo willen tekeergaan, dan is het 'la guerre totale'. Voor mij geen probleem', aldus Francken.