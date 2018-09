Francken slaat uitgestoken hand van Vlaams Belang weg

Zolang figuren als Filip De Man 'racistische posts' mogen verspreiden over Laurent Mutambayi, een adviseur van Francken, zal er van samenwerking niet veel in huis komen, zo reageert de N-VA-staatssecretaris.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelt vandaag zijn boek 'Francken faalt' voor. Daarin neemt hij het asiel- en migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken op de korrel.

Tegelijk wil Van Grieken niet alle bruggen met Francken opblazen. Want als Francken een ander - lees: nog strenger - migratiebeleid wil voeren, kan hij daarvoor best samenwerken met Vlaams Belang. 'Als je kiest voor Theo Francken krijg je er gratis Kris Peeters bij. Als we naar het buitenland kijken, waar echte verandering qua migratiebeleid is zoals in Italië of Oostenrijk, dan loopt dat via partijen als de onze. Als Francken echte verandering wil, dan moet hij met ons samenwerken en niet altijd onze uitgestoken hand afwijzen', zo zei Van Grieken op Radio 1.

Maar zowel in De Ochtend als op Twitter wijst Francken die uitgestoken hand af. Hij verwijt het Vlaams Belang 'schijnheiligheid'.

Francken verwijst naar berichten van Filip De Man. 'De Man, de hoofdredacteur van Vlaams Belang, is een sociale mediacampagne gestart tegen mijn rechterhand Laurent Mutambayi. Hij probeert die man kapot te maken met racistische praat. Dan is het bijzonder hypocriet om te vragen om samen te werken', aldus Francken.

Enerzijds met de glimlach de hand uitsteken, anderzijds de eigen hoofdredacteur racistische posts over mijn raadgever Laurent laten verspreiden op sociale media. Hoe zouden ze dat id eigen VB-huisstijl benoemen? Bende hypocriete huichelaars!



Zoiets? pic.twitter.com/2CVeQ2qEPN — Theo Francken (@FranckenTheo) September 25, 2018

'Enerzijds met de glimlach de hand uitsteken, anderzijds de eigen hoofdredacteur racistische posts over mijn raadgever Laurent laten verspreiden op sociale media. Hoe zouden ze dat in de eigen VB-huisstijl benoemen? Bende hypocriete huichelaars!', voegt de N-VA-staatssecretaris er nog aan toe op Twitter.