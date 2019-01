Francken ondervraagd door gerecht over schandaal rond humanitaire visa

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is ondervraagd geweest door het gerecht over het schandaal rond de humanitaire visa. 'Ik kan bevestigen dat Theo Francken is uitgenodigd voor een verhoor door het gerecht en dat hij uiteraard ook op deze uitnodiging is ingegaan", zo bevestigt de woordvoerder van Francken.