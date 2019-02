Francken blijft vierkant achter beleid rond humanitaire visa staan

Kamerlid Theo Francken moet woensdagochtend in de Kamer tekst en uitleg komen geven over de humanitaire visa die tijdens zijn mandaat als staatssecretaris aan zowat 1.500 voornamelijk Syrische christenen zijn afgeleverd. Aanleiding is het gerechtelijk onderzoek naar het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, die als contactpersoon voor het kabinet-Francken optrad voor de aflevering van die visa. Hij zou mogelijk grof geld gevraagd hebben in ruil voor een plaats op de lijsten.

Francken bleef op zijn verdedigingslijn. 'Er was geen vipbehandeling, geen willekeur van mijn kant. Al deze mensen waren uiterst kwetsbaar', benadrukte hij meermaals. Bovendien 'kaderde de keuze om ons te focussen op Syrische christenen volledig binnen de opdracht die het parlement aan de regering heeft gegeven', klonk het. Francken wees daarbij op twee resoluties, één in 2014 en één in 2017, waarin de Kamer de regering vraagt om de hervestiging van kwetsbare religieuze minderheden 'te prioritiseren'.

Daarna gaf Francken een overzicht van hoe de procedure in zijn werk ging. Hij benadrukte dat het OCAD en de Staatsveiligheid de betrokkenen wel degelijk screenden. Een voorafgaandelijke screening op de kwetsbaarheid was er niet, gaf hij toe, maar 'iedereen die hier nadien asiel heeft aangevraagd, heeft dat ook gekregen, dus ze zijn kwetsbaar', klonk het. 'Een humanitair visum is geen carte blanche voor onbeperkt verblijf dat wordt uitgereikt zonder controle.'

De N-VA'er gaf wel toe dat hij de zaken nu waarschijnlijk anders zou aanpakken. 'Ben ik fout geweest, of goedgelovig? Ik heb vertrouwen gegeven aan mensen, vertrouwen dat in Mechelen mogelijk op schaamtelijke wijze misbruikt is, en ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Zo zit ik niet in elkaar.' Francken deed daarop een aantal aanbevelingen voor soortgelijke operaties in de toekomst. Zo zouden de contactpersonen vooraf door de politie gescreend moeten worden, wat nu niet gebeurd is.

Francken is ook voorstander van meer transparantie in de procedure voor het parlement, 'zolang mensenlevens niet in gevaar komen'. De voormalige staatssecretaris blijft wel volledig achter de humanitaire operaties mét contactpersonen staan, als de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op het terrein niet aanwezig is. 'Ik ben nog altijd trots op die reddingsoperaties. Ik zal me blijven inzetten voor religieuze minderheden.'