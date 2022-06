Francken: ‘Als het van mijn voorzitter afhangt, dan maken we in 2024 een akkoord met de PS’

‘Ben ik een Calimero? Komaan, zeg!’ Het is een scherpe Theo Francken die voor de zondag de politieke actualiteit fileert. Voor Defensieminister Ludivine Dedonder is het N-VA-boegbeeld opvallend zacht. Voor CD&V daarentegen wikt hij zijn woorden niet: ‘Het beleid van Mahdi is een flop.’

Theo Francken is deze dagen ‘gewoon’ Kamerlid van de oppositie, vooral bezig met defensie en internationale politiek. De voormalige staatssecretaris is ook burgemeester van het landelijke Lubbeek. Dat hij zich amuseert in zijn rol, zegt hij. ‘Ik hou van de parlementaire stiel.’ Of hij de échte macht niet mist, de macht van een regeringslid? De man denkt goed na. ‘Soms wel, ja. Maar in ruil heb ik meer tijd voor Lubbeek én voor mijn gezin.’

Toch lijkt Francken de echte macht te missen volgens de zondag. ‘Als je electoraal zo sterk staat – bijna dertig procent in Vlaams-Brabant – dan wil je een regering vormen. Als dat mislukt, is dat een zure appel om door te bijten. Dat ga ik niet ontkennen. Ik had liever zelf aan het stuur gezeten’, zegt voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie. En hij vervolgt: ‘En het frustreert me dat regeringsleden die amper of geen stemmen haalden, zoveel praatjes hebben.’

Daarmee doelt hij op zijn opvolger op Asiel en Migratie Sammy Mahdi, die binnenkort voorzitter van CD&V wordt. ‘Deze regering wil geen ander migratiemodel, ze wil zelfs geen verstrengingen. Een nieuw migratiewetboek, ja, dat is het enige. Maar zelfs daar heb ik mijn twijfels over. Wat heeft Mahdi gedaan? Vooral hoog van de toren geblazen.’ Volgens Francken draagt Mahdi de verantwoordelijkheid voor het feit dat de rechtbank Fedasil al 740 keer verplicht heeft om asielzoekers opvang te bieden.

Als het socialisten zijn zoals in Denemarken, dan heb ik daar geen problemen mee. Denemarken is een modelnatie.

Francken is wel te vinden voor de spijtbetuiging van Koning Filip aan Congo. ‘Ik vond de spijtbetuiging terecht. Het kolonialisme had positieve kanten, maar ook veel donkere kanten’, vertelt hij. ‘Het is goed dat de koning dat benadrukt. Het viel me ook op hoe warm hij daar ontvangen werd. Dat is hopelijk een teken dat er echt een nieuw tijdperk kan ingeluid worden voor onze relaties met Congo.’ Het N-VA-boegbeeld vindt herstelbetalingen niet aan de orde. ‘Iets anders is het debat over de gestolen kunstwerken. Dat moet wél gevoerd worden.’

De burgemeester van Lubbeek wil echter niet dat de koning naar Qatar zou reizen voor het wereldkampioenschap voetbal. ‘Ik vind het hypocriet dat de Vivaldi-regering, die altijd de mond vol heeft van mensenrechten, het zelfs maar overweegt’, vindt hij. ‘Ik ben blij dat de Vlaamse regering daar wel zal wegblijven. Als de voetballers daar willen voetballen, dan moeten ze dat vooral doen. Als er supporters zijn die naar daar willen, oké voor mij. Maar géén politieke vertegenwoordiging.’

Mahdi is dit jaar al 740 keer veroordeeld. Was dat met mij gebeurd, het stond op alle voorpagina’s, tot ze mijn bloed hadden

Het valt op dat Francken opvallen mild is minister Ludivine Dedonder (PS). ‘Ik heb een correcte verstandhouding met haar, ja. Ze gaat onbevangen voor haar dossiers en ze heeft haar op haar tanden. Ik kan toegeven dat ik haar onderschat heb.’

En dat is maar goed ook. De kans is groot dat PS en NV-A in 2024 samen zullen moeten regeren. Voor Francken is dat te kort door de bocht. ‘Als het van mijn voorzitter afhangt, dan maken we in 2024 een akkoord met haar partij over een België 2.0, zijnde een confederaal land. En dan zal er inderdaad een transitieregering komen.’

Hij geeft een duidelijke opening. ‘Als het socialisten zijn zoals in Denemarken, dan heb ik daar geen problemen mee. Denemarken (bestuurd door socialisten, nvdr.) is een modelnatie. Het combineert een gezond patriottisme met een hoge sociale bescherming en een streng veiligheids- en migratiebeleid. Bovendien is het een ambitieus land op vlak van ecologie.’

