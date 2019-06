Francesco Vanderjeugd gooit zich in de strijd voor het voorzitterschap bij Open VLD.

Francesco Vanderjeugd ­opent de dans bij Open VLD. Het uittredend Vlaams Parlementslid, dat ondanks een pak voorkeurstemmen niet opnieuw verkozen geraakte op 26 mei, doet een gooi naar het voorzitterschap van zijn partij.

Ooit was Francesco Vanderjeugd (nu 31) de jongste burgemeester van het land. Vandaag, nog tien maanden voor de eventuele voorzittersverkiezingen, gooit hij zich als eerste in de strijd om de stoel van Gwendolyn Rutten. Daarmee pakt hij Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne op snelheid en maakt hij het hen bijzonder moeilijk om zich nog kandidaat te stellen.

Wederdienst

Vanderjeugd redde eerder dit jaar de lijstvorming van beide tenoren toen hij zijn plaats afstond aan Mercedes Van Volcem en niet meer verkozen raakte. Hij verwacht nu een wederdienst.

Vanderjeugd is ook niet mals voor de partijlijn van de afgelopen jaren. 'Wij hadden geen verhaal. Dat positivisme was niet meer dan pure marketing. Daar zat weinig achter. En die 100 euro extra nettoloon? Ik was beschaamd.'

Vanderjeugd wil naar eigen zeggen opnieuw meer naar de basis luisteren. 'Ik voel dat er nood is aan vernieuwing en een duidelijke lijn. En dat begint voor mij bij de basis, bij onze militanten. Als je geen nieuwe mensen aantrekt of zelfs mensen verliest, dan wil dat zeggen dat je je basis niet meer mee hebt. Zij hebben geen contact meer met de top en de top heeft ook weinig voeling met de basis. Dus als je die verhouding wil verbeteren, dan moet je gaan luisteren'.

Bart Tommelein, door Vanderjeugd zelf zijn 'mentor' genoemd, houdt zich wat op de vlakte over de kandidatuur van Vanderjeugd. 'Iedereen heeft het recht zijn kandidatuur te stellen als er verkiezingen zijn voor voorzitter en partijbestuur. Die vinden normaal plaats volgend jaar in 2020. Ik zal nu geen reacties geven', zegt Tommelein aan Belga.

Not amused

In een interview in De Ochtend gaf Vanderjeugd wel toe dat Tommelein 'not amused' was toen hij zijn kandidatuur aankondigde. 'Ja, hij was boos', aldus Vanderjeugd. 'Hij ziet dat natuurlijk vanuit zijn kant. En als je verschilt van mening, kan het al eens botsen', klinkt het.

Vanderjeugd hoopt wel dat Tommelein zich achter zijn verhaal en kandidatuur schaart. 'Het lijkt me niet onverstandig dat we aan hetzelfde zeel trekken', aldus Vanderjeugd. Wat als Tommelein zelf een gooi wil doen naar het voorzitterschap? 'Ik kan van hem niet eisen om dat niet te doen. Wie zou ik zijn om hem te zeggen dat hij dat niet mag doen?'.

Volgens Vanderjeugd strommen de positiever reacties op zijn kandidatuur intussen binnen, ook van partijtoppers. Op Twitter lanceert Open VLD-Kamerlid Nele Lijnen alvast de hashtag #iksteunfrancesco.