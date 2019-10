Francesca Vanthielen, medeoprichter van de Klimaatzaak, is verbaasd over de vaagheid van de Vlaamse milieuplannen. 'Meer fietspaden, dat zal het klimaatprobleem niet oplossen.'

'Ik lees in het regeerakkoord dat het de ambitie is van Vlaanderen om een referentie te worden in Europa, en dat het zich zowel economisch als maatschappelijk wil meten met Nederland en Scandinavië', zegt Francesca Vanthielen, die mee aan de basis lag van de Klimaatzaak, de actie die de Belgische overheden willen dwingen om hun klimaatbeloftes na te komen. 'Ik zou zeggen: vooral doen, maar dan zal de lat wel hoger moeten, zeker inzake klimaatmaatregelen.'

...