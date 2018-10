Fouad Belkacem verliest Belgische nationaliteit

'Ik ga nu samen met hem bekijken wat we nog verder kunnen ondernemen. Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg', zegt zijn advocate Liliane Verjauw. Verjauw vermoedt dat Belkacem als voorbeeld moet dienen en vreest dat een uitwijzing naar Marokko nu de volgende stap zal zijn. 'Voor zijn familie zou dat een ramp zijn en voor hem nog een grotere. In dergelijke landen zijn de democratische waarden soms ver zoek. Ik ga een uitwijzing dan ook aanvechten met alles wat in mijn macht ligt.'

Fouad Belkacem zit intussen vijf jaar achter de tralies. Hij liep verschillende veroordelingen op en zit pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Belkacem was niet aanwezig op de uitspraak.