De onderhandelingen tussen de zeven partijen voor de vorming van een Vivaldi-coalitie stokten zondagnamiddag, volgens meerdere onderhandelaars wegens de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die stelde zondag in een interview met Humo nog dat het programma van de Vivaldi-regering rechtser zou zijn dan met de N-VA. Hij herhaalde ook dat hij Sophie Wilmès als premier ziet en dat zijn PS-collega Paul Magnette niet in de regering kon zetelen. Zijn uitspraken vielen slecht rond de tafel, is te horen. Georges-Louis Bouchez zou ook terugkomen op eerste afspraken, over het institutionele, het energie- en migratiebeleid, zo is te horen bij verschillende onderhandelaars. De MR-voorzitter zou voorts het idee van een uitbreiding van de huidige regering-Wilmès om een relancebeleid uit te werken terug op tafel gelegd hebben.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) worden vandaag bij de koning verwacht met de naam van een formateur.