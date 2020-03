De partijtop van CD&V blijft erbij dat er best een federale regering komt met een meerderheid aan Vlaamse zijde en gelooft dat ook de leden dat standpunt delen.

Het partijbureau van CD&V buigt zich maandag over de ledenbevraging, waarin bij de achterban werd gepolst of ook zij vinden dat er een regering moet komen met een meerderheid aan Vlaamse kant, dus met N-VA. Dat is het standpunt dat de partij al maanden huldigt, maar waardoor het ook onmogelijk is een zogenaamde Vivaldi-coalitie uit de grond te stampen.

Een regering mét N-VA lijkt dan weer van de baan sinds het schijnbaar definitieve njet van de PS enkele weken geleden.

Voor aanvang van het partijbureau bevestigden alle aanwezigen de nood aan een 'sterke' of 'stabiele' regering, dus met een meerderheid aan Vlaamse kant. Ze gaan ervan uit dat dit ook het standpunt is van de leden. 'De senioren maken 60 procent uit van onze partij. Naar wat ik gehoord heb, vinden ook zij dat er een stabiele regering nodig is', weet Eric Van Rompuy, sinds kort voorzitter van de CD&V-senioren.

Ook oud-minister Joke Schauvliege zegt geen enkele indicatie te hebben dat de leden nu plots zouden willen dat de partij van haar lijn zou afwijken. 'Het is belangrijk dat we onze geloofwaardigheid kunnen behouden', luidde het. En voormalig vicepremier Kris Peeters gelooft ook dat de leden 'heel veel belang hechten' aan de piste van de Vlaamse meerderheid.

Vetopartijen

CD&V wil ook duidelijk niet verantwoordelijk genoemd worden voor de blokkering. Peeters kijkt bijvoorbeeld naar PS en Ecolo, die hij de 'vetopartijen' noemt. 'Dat moet eerst uitgepraat worden. Ik denk dat we best alle democratische partijen uitnodigen om een oplossing te vinden en dat de vetopartijen best eens goed nadenken', aldus het Europees parlementslid.

'Als het regent in België, is dat ook de fout van CD&V', stelde Van Rompuy. 'Leg de zwartepiet bij PS, leg die bij N-VA, leg die bij Ecolo-Groen. Wil de PS België in stand houden, dan zullen ze met N-VA moeten praten. En N-VA zal moeten tonen dat ze wil besturen. Er moet een serieuze regering komen en dan moet je geen interviews geven waarin je zegt premier te willen worden om het land te ontbinden.'

En als het van Hendrik Bogaert afhangt, moet CD&V zo snel mogelijk opnieuw de stem van Vlaanderen worden. De beste manier daarvoor is dat Vlaanderen en Wallonië 'een soort lidstaat worden van België'.

