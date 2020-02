Door de N-VA definitief te lossen, heeft PS-voorzitter Paul Magnette een historische keuze gemaakt, zegt Hendrik Bogaert (CD&V). 'Ik ga hem niet blameren.'

Met zijn emotionele betoog in De Zevende Dag heeft vicepremier Koen Geens (CD&V) getekend voor het meest spraakmakende politieke televisie-interview sinds lang. Zijn uithaal naar de 'ezelsstamp' van PS-voorzitter Paul Magnette, die voor het weekend paars-geel aan diggelen schoot, kon op bijval rekenen in CD&V-kringen. Ook bij Hendrik Bogaert. 'We moeten blijven werken aan duidelijkere en meer uitgesproken standpunten', zegt hij. 'Onze assertievere houding van de laatste weken wordt in ieder geval gesmaakt.'

Hoe diep is de kloof tussen de CD&V en de PS?Hendrik Bogaert: Paul Magnette heeft een historische uitspraak gedaan en zo een strategische beslissing genomen. Hij doet dat niet zomaar. De PS voelt de hete adem van de PTB in de nek. Magnette heeft voor Wallonië gekozen, dat is een politiek feit. We moeten daar akte van nemen en daarop verder bouwen.Paars-geel is dood, maar is het ook begraven?Bogaert: Ik denk dat Magnette een definitieve keuze heeft gemaakt. Ik ga hem niet blameren, hij is ook geen slecht mens. Hij heeft politiek gekozen. En het belang van zijn keuze mag niet onderschat worden in het licht van de verdere loop van de geschiedenis.Pleit u voor een frontvorming met Open VLD en N-VA, zoals voorzitter Bart De Wever dat vraagt?Bogaert: Dat mag in een front, maar wij gaan daar niet in een junior positie instappen. Meer nog, we moeten nu zelf resoluut voor Vlaanderen kiezen. Dat heb ik ook geopperd op het partijbureau maandagochtend. We moeten het laken naar ons toe trekken en de betrouwbare vertegenwoordiger worden van een redelijk Vlaanderen.Wat bedoelt u daarmee?Bogaert: De CD&V heeft nu de ruimte om verder te vervlaamsen, om dé partij te worden die voor de Vlaamse belangen gaat. Ik zou onze studiedienst dan ook vragen om die nieuwe strategie uit te tekenen. Zo kunnen we de Vlaamse standpunten vertegenwoordigen op het vlak van integratie, migratie, belastingen en het communautaire.Hoe wilt u zich communautair opstellen?Bogaert: Ik pleit ervoor dat Vlaanderen een lidstaat wordt van België. Wij als CD&V moeten aantonen dat er andere structuren zijn die ook Wallonië kunnen helpen. De volgende jaren moeten we daarover durven na te denken. Wat is het verschil met het confederalisme van de N-VA?Bogaert: Confederalisme is bedreigender voor de Franstaligen omdat het voor hen haast gelijkstaat met het einde van België. Wanneer ik zeg dat Vlaanderen een lidstaat wil zijn van België, klinkt dat toch anders.Volgens Jean-Marie Dedecker valt een kartel tussen de N-VA en de CD&V niet uit te sluiten.Bogaert: Dat is nu niet aan de orde. We kunnen vriendschappelijk omgaan met elkaar, maar de CD&V moet op eigen benen staan en haar lot niet in de handen van een ander leggen.Probeert u zichzelf moed in te spreken met het oog op nieuwe verkiezingen?Bogaert: Niemand zal een pluim op de hoed krijgen bij nieuwe verkiezingen. We hebben in mei gekozen. We zitten nu wel in een rare situatie, maar de mensen zouden ons niet belonen om opnieuw te kiezen.Is de keuze niet: een Vivaldi-coalitie (met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten) of verkiezingen?Bogaert: (afgemeten) Er zijn nog coalities mogelijk. De voorzitter heeft duidelijk gezegd dat wij het liefst een regering zien met een Vlaamse meerderheid. Maar wij zijn nu niet meer aan zet.