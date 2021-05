In Antwerpen is er een schepenwissel op til. Huidig schepen voor onder meer Gezondheidszorg en Wonen Fons Duchateau (N-VA) stelt zijn mandaat ter beschikking van zijn partij omdat hij aan de slag gaat als netwerkcoördinator en integratiemanager bij het ziekenhuisnetwerk GZA-ZNA. Het is nog niet bekend wie hem zal opvolgen. Duchateau is ook de lokale N-VA-voorzitter.

Duchateau was al 25 jaar actief in de politiek, waarvan de voorbije zeven jaar als schepen in Antwerpen. Hij volgde destijds partijgenote Liesbeth Homans op als OCMW-voorzitter toen die laatste Vlaams minister werd.

Tijdens de huidige legislatuur was hij onder meer schepen van Gezondheidszorg en voorzitter van ZNA, waarnaar hij nu de overstap maakt. Duchateau had ook nog de bevoegdheden Wonen, Patrimonium, Stads- en buurtonderhoud, Groen, Dierenwelzijn en Seniorenzorg. Duchateau wordt verantwoordelijk voor de verdere integratie van het zorgaanbod en de uitbouw van bijkomend, hooggespecialiseerd zorgaanbod voor de ziekenhuisgroepen GZA en ZNA, die de intentie hebben om in 2024 op te gaan in een fusie. "De kans om te kunnen meewerken aan de verdere uitbouw van de ziekenhuiszorg in onze regio is te mooi om niet aan te gaan", vindt Duchateau. "Ik ben doordrongen van het feit dat een steeds dieper gaande samenwerking cruciaal is voor een excellente, betaalbare en bereikbare zorg. Ik neem niet alleen mijn ervaring mee vanuit de lokale overheid, maar ook het plichtsbesef voor het welzijn van de Antwerpenaar."

Duchateau zette de voorbije maanden nog mee zijn schouders onder het Antwerpse testdorp en vaccinatiedorp, dat ook al samen met ZNA wordt uitgebaat.

