Weinig vrolijkmakende cijfers en steeds donkerdere dagen: de nood aan een opkikker is zelden zo hoog geweest. Gun uzelf en de buren een glimlach met (een van) deze cartoons.

Vijf illustratoren kropen op vraag van Knack in hun pen en tekenden een poster met één doel: u even aan het glimlachen krijgen. Want hoe uitzichtloos de situatie soms ook mag lijken: we gaan hier samen door.

Klik op de link telkens, onder de tekening, om de poster in A4-formaat te downloaden en af te drukken. Geeft u hem een mooie plek achter het raam, zodat de buren ook kunnen meegenieten? Of gaat u eerder voor een bemoedigende print op uw (thuis)werkplek? Aan u de keuze, want u krijgt ze helemaal cadeau.

Tim Bolssens (Tibo)

Instagram/studiotibo

Studiotibo.be

© Tibo

Serge Baeken

Instagram/srgbkn

Sergeontherocks.com

© Serge Baeken

Domien Delforge (Studio Stoutpoep)

Instagram/studio_stoutpoep

Studiostoutpoep.com

© Domien Delforge

Dieter De Schutter

Instagram/dieterdeschutter

Dieterdeschutter.com

© Dieter De Schutter

Steve Michiels

Instagram/steve_cartoonist

Steve Michiels op Knack.be

© Steve Michiels

