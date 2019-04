Fiscaal 'record' was overdreven

(Belga) Nieuwe cijfers tonen dat de voorbije jaren geen records werden geboekt in de inning van fraudegeld door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

Nochtans claimde toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) meermaals zo'n record, bericht De Morgen vandaag.

Net geen 254 miljoen euro haalde de BBI vorig jaar op in de strijd tegen fiscale fraude. Dat ligt een stuk onder de 307 miljoen van 2017, maar wel in dezelfde lijn als de 263 miljoen en 282 miljoen in de voorgaande jaren. Geen van de voorbije regeringsjaren doet beter dan 2014, toen minstens 391 miljoen opgehaald werd.

De cijfers komen uit een antwoord van minister Alexander De Croo (Open Vld), die de bevoegdheid Fraudebestrijding overnam na het vertrek van N-VA uit de regering. De Croo verschafte ze op vraag van sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven. Ze bevatten de inningen door de BBI. Daar werden vervolgens de spontane regularisaties van afgetrokken.

In een nota aan de commissie Financiën van april 2018 noemde toenmalig minister Van Overtveldt dat zelf de gepaste methode voor een correcte vergelijking. Volgens sp.a goochelde Van Overtveldt met meetmethoden als het goed uitkwam om records te claimen. De Morgen kon Van Overtveldt niet bereiken voor commentaar.