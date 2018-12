Filip Dewinter: 'Vergadering Coormulti was wel degelijk bindend'

De vergadering van de Coormulti van 12 september was wel degelijk bindend omdat niemand het besluit van de vergadering heeft aangevochten en heeft gevraagd om het punt op de regeringstafel te brengen. Dat leidt Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter af uit het advies van de auditeur maandag tijdens de zitting van de Raad van State, waar het verzoek van Vlaams Belang werd behandeld om de regeringsbeslissing om het VN-pact in Marrakesh te onderschrijven, te schorsen.

Dewinter zei dat voor de auditeur de hoogdringendheid niet bewezen was. Er had immers reeds op 6 december een verzoekschrift ingediend kunnen worden. Maar voor de auditeur was de beslissing van de Coormulti, een vergadering van de bevoegde kabinetten en administraties van de federale en deelstaatregeringen, van 12 september bepalend en beslissend, aangezien niemand de behandeling van het punt in de regering had gevraagd.

Uit het verslag van de vergadering van de Coormulti blijkt dat de kabinetten van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie niet aanwezig waren op die bewuste 12 september. Wel waren de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen aanwezig. 'Alle aanwezige vertegenwoordigers gaan akkoord met de tekst en bijgevolg met de goedkeuring door ons land op de Conferentie van Marrakesh, evenals de actieve promotie van de tekst bij derde landen. België zal eveneens beginnen werken aan de uitvoering van de GCM op praktisch niveau', luidt het Belgische standpunt over de eindtekst van de Global compact for Mirgation, aldus het verslag van vergadering dat Belga kon inkijken.

Filip Dewinter merkt ook nog op dat er geen verslag bestaat van de ministerraad van 8 december, waarop N-VA opstapte. 'Dus die vergadering kon niet worden aangewend om naar de Raad van State te trekken', aldus nog het Vlaams Belang-kamerlid.

De uitspraak van de Raad van State komt er wellicht maandag nog.