Filip Dewinter over gele hesjes-blunder: 'Dit had Calais kunnen zijn'

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) deelde dit weekend via Twitter een filmpje van een wegblokkade. Het werk van 'crimigranten' in Calais, schreef hij. In werkelijkheid gaat het om gele hesjes in Visé, maar dat vindt Dewinter geen reden om de tweet te verwijderen.

Screenshot van de bewuste tweet van Filip Dewinter.

Net als Kamerlid Dries Van Langenhove verspreidde Filip Dewinter dit weekend beelden van een wegblokkade op een snelweg. Volgens hen was de blokkade opgezet door transmigranten in Calais. Toen duidelijk werd dat het om een hoax ging, verwijderde Van Langenhove het bericht. Dewinter deed dat niet.

