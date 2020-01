Fernand Keuleneer, de advocaat van de familie van Tine Nys, vindt de uitspraak op het euthanasieproces ongehoord. 'De euthanasiewet kan men best afschaffen', zegt hij aan Knack.

'Ik hoop dat de politici zich de vragen zullen stellen die al lang gesteld moeten worden.' Zo reageert Fernand Keuleneer op de vrijspraak van de artsen op het euthanasieproces in Gent. Keuleneer, die de familie van Tine Nys vertegenwoordigt en tijdens het assisenproces moest terugtreden omdat hij zelf in de commissie zetelde die Nys' euthanasie goedkeurde, spreekt van een 'echt precedent'.

'Euthanasie wordt iets vanzelfsprekends.' Fernand Keuleneer

Volgens de raadsman 'vervalt de controle van de euthanasiewet nu'. Dat de artsen straffeloos euthanasie konden uitvoeren bij Tine Nys zonder dat alle criteria werden nageleefd, is een brug te ver voor Keuleneer. 'Ik meen te begrijpen dat het hof heeft gesteld dat er geen voorwaarden meer zijn. Er komt een veralgemeend recht op zelfdoding. Enkel de wens van het individu zal nog tellen. Euthanasie wordt iets vanzelfsprekends.'

Keuleneer, die de uitspraak voor alle duidelijkheid aanvaardt, voegt er (naar eigen zeggen zonder sarcasme) aan toe dat 'men de euthanasiewet best afschaft' en het 'vrij initiatief' in de plaats aan 'het individu' laat. Hij noemt de wet vanaf nu een 'symboolwet'. 'De criteria worden niet toegepast en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) controleert enkel achteraf - controleert tussen aanhalingstekens. Waarom zouden wij met dit vodje papier verder kunnen?'

Het is nu aan de politiek om verdere stappen te zetten, zegt Keuleneer. 'Ik zeg al sinds 2002 dat er veel gaten in deze wet zitten. De wetgever moet zich nu buigen over het kader en de regulering.'

