Het kernkabinet heeft dinsdagmorgen finaal dan toch een akkoord bereikt over de begroting en de dossiers die de voorbije dagen op de onderhandelingstafel lagen. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo. De onderhandelaars waren tegen het ochtendgloren uiteen gegaan zonder akkoord, maar nu is er dan toch finaal groen licht.

Over waar het in de loop van de nacht is misgelopen, lopen de versies uiteen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet tussen de regels verstaan dat de PS plots niet meer akkoord ging, nadat alle partijen akkoord zouden zijn gegaan met een voorstel van de premier. 'Voor de MR is het akkoord geakteerd', luidde het. Ook vicepremier Petra De Sutter (Ecolo) verklaarde aan de VRT-radio dat de PS te kennen had gegeven dat ze met de laatste details niet akkoord ging, terwijl de eerste minister al vertrokken was. Volgens De Sutter waren er mogelijk 'in de naarstigheid van een lange nacht' misverstanden ontstaan in de details op bepaalde punten. De onderhandelaars waren volgens de groene vicepremier maandagavond overigens dichtbij een finaal akkoord, maar toen is toch nog onenigheid gerezen. De belangrijkste discussiepunten bleken de sancties voor werklozen die niet willen ingaan op een aanbod voor een knelpuntberoep, maar ook de nulbijdrage voor de eerste aanwervingen en het nachtwerk in de e-commerce. Die laatste sector ondervindt zware concurrentie vanuit Nederland, waar de arbeidsregels een pak soepeler zijn. 'We hebben steeds gezegd dat we geen grote voorstanders van dat nachtwerk waren. We staan voor een evenwicht tussen werk en privé, en voor kwaliteitsvolle jobs', verklaarde PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne op de Franstalige radiozenders, eerder op de dag. Hij liet echter verstaan dat er geen blokkering was, maar dat hij om 'verduidelijkingen' had gevraagd. Omstreeks 9 uur bleken de laatste obstakels volledig opgeruimd en was het akkoord een feit.