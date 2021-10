Het kernkabinet lijkt het eens over de manier waarop de energiefactuur de komende maanden kan worden gedrukt. Dat werd maandag vernomen in kringen rond de onderhandelaars.

Zo komt er zoals verwacht een verlenging van het sociaal tarief. Dat loopt eind dit jaar af, maar daar komt dus nog een periode bij, al is de exacte termijn nog niet helemaal beslist. Eerder dit jaar werd de doelgroep van de maatregel al uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen, wat neerkomt op zowat 2 miljoen landgenoten. Nadien zal de basisgroep van de maatregel behouden blijven. Door de stijging van de energieprijzen hebben de mensen die van een sociaal tarief kunnen genieten, die prijs ook omhoog zien gaan. Daarom komt er voor die meest kwetsbare groep een bijkomende korting van 80 tot 100 euro, bovenop het sociaal tarief dat ze genieten.

Vanaf 1 januari gaat de hervorming van de energiefactuur in, met een omzetting van de federale heffingen in accijnzen. Op die manier realiseer je de zogenaamde energienorm voor bedrijven en gezinnen, wat kan helpen competitief te blijven ten opzichte van de buurlanden, en kan op termijn een taxshift worden gerealiseerd, zo valt te horen.

Tot slot worden ook bepaalde oneerlijke praktijken gebannen. Het eenzijdig optrekken van een voorschotfactuur wordt wettelijk verboden. Een energiecheque valt voorlopig niet binnen de contouren van het akkoord rond de energiefactuur. De PS had daarvoor gepleit en kreeg afgelopen weekend bijval van CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Het totaalbedrag in de strijd tegen de hoge energiefactuur ligt daarmee momenteel boven de 500 miljoen euro. Al geldt uiteraard de mantra dat er pas een akkoord is indien er over het geheel een akkoord is.

