Het lichaam van de vermiste militair en terreurverdachte Jürgen Conings is gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Dat heeft het parket zondagavond bevestigd.

Parketwoordvoerder Ann Lukowiak heeft zondagavond aan VRT NWS bevestigd dat het lichaam dat zondagmorgen gevonden werd wel degelijk het lichaam van Jürgen Conings is. In de loop van de avond volgt er meer informatie van het parket.

Het is burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik die zondagmorgen tijdens het moutainbiken een levenloos lichaam opgemerkt had, nadat hij een scherpe lijkgeur had waargenomen.

'Ik dacht onmiddellijk aan Jürgen Conings en heb de politie verwittigd. Zij hebben het lijk gevonden. Ik ben zelf niet tot bij het lijk geweest', aldus Tollenaere in een reactie aan VRT NWS.

Een jager verklaarde later zondagmorgen rond 9.30 uur een geur waargenomen te hebben, toen hij zich in het Dilserbos verplaatste op zijn E-MTB. Kort voor de middag ging de man terug in de omgeving kijken om te zien of het geen aangeschoten everzwijn of ree betrof. Maar dat bleek niet het geval. Hij stootte aan een boom op het stoffelijk overschot van Jürgen Conings. De persoon met baard droeg zwarte kleding. Voorts had hij volgens de jager een riotgun bij, een handvuurwapen 5.7, een bijl, een zakmes en munitie.

Doodsoorzaak

Volgens de eerste onderzoeksresultaten is de waarschijnlijke doodsoorzaak zelfdoding door middel van een vuurwapen. Dat vermoeden moet wel nog bevestigd worden door het medico-legaal onderzoek. Een nieuwe stand van zaken zal zondagavond gegeven worden in samenwerking met het crisiscentrum.

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters heeft aan het persagentschap Belga laten weten dat de locatie waar het lichaam van Coninx gevonden werd, niet binnen de zone valt waar in de eerste week na de verdwijning massaal werd gezocht. Die zoektocht heeft Defensie 650.000 euro gekost, bleek deze week in de Kamercommissie.

Beroepsmilitair Jürgen Conings vertrok halfweg mei uit de kazerne van Leopoldsburg met een arsenaal aan zware wapens en was sindsdien spoorloos. Conings had via brieven bedreigingen geuit aan politici en virologen, onder wie Marc Van Ranst, die daarop uit veiligheidsoverwegingen met zijn gezin naar een safehouse trok.

'Geen imminente dreiging meer'

Een woordvoerder van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft zondagavond laten weten dat er 'op basis van de nieuwe beschikbare informatie in het onderzoek geen imminente dreiging meer is.'

Voor de voortvluchtige, gewapende militair zelf had het OCAD het dreigingsniveau de voorbije weken op 4 gezet, het hoogste niveau. Het verhogen van het zogenaamde 'punctuele' dreigingsniveau - voor specifieke evenementen of personen - was nodig omdat er aanwijzingen waren voor concrete plannen. Zou zou Conings een aanslag hebben willen plegen op viroloog Marc Van Ranst of een moskee. Conings was de eerste Belgische militair die op de OCAD-lijst van terreurverdachten terechtgekomen is.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

