Extinction Rebellion België gaat op zaterdag 18 januari actievoeren aan het Autosalon in Brussel. De actiegroep wil daar, met 'Leugensalon', een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, het 'bedrieglijke beeld corrigeren dat de auto-industrie van zichzelf schetst'.

'In 2016 heeft de 'Dieselgate' (het schandaal over de manipulatie van uitstoottesten door autobouwer Volkswagen, nvdr) al de roekeloosheid en de onbetrouwbaarheid van de automobielsector aangetoond. Nu, geconfronteerd met de onbetwistbare realiteit van de opwarming van de aarde, proberen autofabrikanten zich te profileren als voortrekkers van een duurzame mobiliteit', zegt Extinction Rebellion dinsdag in een persbericht. Door het Autosalon te verstoren, wil Extinction Rebellion het motto van deze editie aan de kaak stellen, 'Soft mobility'. Ze noemt dat een 'nieuwe leugen' van de auto-industrie om hun klanten te misleiden en hun bedrijfsmodel in stand te houden.

'Ondanks alle nieuwe 'elektrische', 'hybride' of andere zogenaamde 'groene' en 'zero-emissie' uitvindingen van autofabrikanten zal dat een belangrijke oorzaak van de klimaat- en milieucrisis blijven.' 'De technologische en industriële ontwikkeling moet ten dienste staan van het welzijn van alle mensen en van de planeet in plaats van commerciële winst', besluit Extinction Rebellion, die burgers oproept om deel te nemen aan de actie.

'Leugensalon' is trouwens onderdeel van een grotere campagne, #boycottAutosalon, die Extinction Rebellion met verschillende andere organisaties ondersteunt, zoals de Fietsersbond en Bruxsel'Air.