Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans ergert zich aan het verwijt dat veel pleidooien voor een efficiënt optreden tegen de klimaatopwarming 'alarmistisch' zijn.

Er zijn mensen die hardnekkig hun best doen om een unieke positie in het maatschappelijk debat over het klimaat te vinden, zodat ze regelmatig in de media kunnen komen. Geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven) is daarin geslaagd. Hoewel hij geen klimaatwetenschapper is, wordt hij de jongste tijd systematisch opgevoerd in wetenschappelijke discussies over het klimaat - ook in Knack.

...