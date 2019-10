Extinction Rebellion: politie versus klimaatbetogers in Londen, Amsterdam en Brussel

De eerste nationale actiedag van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion in Brussel leidde tot honderden arrestaties, net zoals in onze buurlanden: de activisten betogen zonder toestemming. De aanpak van onze politie stond wel in schril contrast met die in Londen of Amsterdam.

'In Londen liep alles gesmeerd (zie foto in tekst). Op wat in Brussel gebeurd is (deze foto), was niemand voorbereid.' © ID Agency

'Koekje, agent?'

