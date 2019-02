Experts vragen maatregelen tegen misbruik meervoudige asielaanvragen

In een nieuw rapport over de uitwijzing van afgewezen asielzoekers vragen experten dat de politiek een rem zet op het aantal meervoudige asielaanvragen. Al te vaak dienen uitgeprocedeerde asielzoekers een nieuwe asielaanvraag in zonder nieuwe elementen aan te brengen, louter om hun repatriëring tegen te houden.