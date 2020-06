Europees parlementslid Pierrette Herzberger-Fofana, een Duitse van Malinese origine, heeft klacht ingediend nadat ze naar eigen hardhandig werd aangepakt door de politie in Brussel. Herzberger-Fofana had foto's gemaakt van een politiecontrole. Parlementsvoorzitter David Sassoli wil uitleg van de Belgische autoriteiten.

De feiten dateren van dinsdagnamiddag 16 juni, zo blijkt uit de klacht van Herzberger-Fofana die Knack kon inkijken. Het Europarlementslid voor de Groene fractie was net aangekomen met de trein in Brussel-Noord en stond te wachten op een chauffeur, toen ze zag hoe negen gewapende agenten twee jonge mannen van Afrikaanse origine controleerden.

'Ik hoorde geschreeuw en leek te verwachten dat de politie elk moment geweld ging gebruiken', klinkt het. Toen Herzberger-Fofana een foto maakte van de interventie, richtten de politieagenten zich tot haar en eisten dat ze haar smartphone afgaf. 'Ik heb dat niet gedaan omdat ik niet had gefilmd en een foto nemen niet bij wet verboden is.'

Na een woordenwisseling, zo beschrijft de politica het, 'duwden vier gewapende agenten me brutaal tegen de muur. Ze namen met geweld mijn handtas af, doorzichten die net als mijn portefeuille, namen mijn telefoon in beslag en zetten met onder druk. Een agent zei me dat ik tegen de muur moest blijven staan met de benen gespreid, de handen tegen de muur. Hij wou me fouilleren.' Uiteindelijk fouilleerde een vrouwelijke agente haar.

Ook professor transitional justice Tine Destrooper (UGent) was getuige van het incident, dat ze beschrijft in een opiniestuk voor Knack. 'Zodra Herzberger-Fofana de kans kreeg om zichzelf te identificeren als Europees parlementslid en haar - blauwe - paspoort toont, ging één van de undercoveragenten die net was aangekomen nerveus naar zijn collega naast mij en zei "ze gaan dat nooit goedkeuren wat je nu doet, die heeft een diplomatiek paspoort"'.

Destrooper kreeg trouwens zelf een boete omdat enkele een digitale kopie van haar identiteitskaart bij zich had.

Herzberger-Fofana deed woensdag aan het begin van een plenair debat over de dood van George Floyd in het Europees Parlement haar verhaal. Bekijk videobeelden daarvan:

Parlementsvoorzitter David Sassoli wil uitleg van de Belgische autoriteiten, meldt persagentschap Belga.

Volgens de politiezone Brussel-Noord hadden de agenten net geprobeerd om de controle kalm te laten verlopen. 'Onze agenten hebben professioneel gehandeld', klinkt het in een reactie aan de krant De Morgen. De politiezone is een intern onderzoek gestart.

