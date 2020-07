Infectiologe Erika Vlieghe overweegt te stoppen als voorzitter van het exitcomité GEES. Dat zegt ze in een interview met De Morgen. Vlieghe haalt onder meer een incident met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan als reden. 'Als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, overweeg ik om ermee op te houden (..) Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.'

Erika Vlieghe is diensthoofd infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar staat ook aan het hoofd van de GEES, het expertencomité dat belast werd met de uitwerking van de exitstrategie na de lockdown.

In een interview met De Morgen sluit Vlieghe niet uit dat ze ontslag neemt uit die functie. Reden is een interview met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdagavond in de VTM-nieuwsstudio. Jambon suggereerde er dat Vlieghe akkoord ging om het aantal toegestane nauwe contacten op vijftien mensen te houden, zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste, terwijl dat volgens de infectiologe niet zo was. 'Dat is voor mij compleet onaanvaardbaar', zegt ze. 'Ik was, net zoals de andere experts, voorstander van een kleinere bubbel, en heb dat ook meermaals gezegd tijdens de vergadering.'

Vlaams minister-president Jan Jambon © belga

Volgens Vlieghe heeft Jambon zich intussen bij haar verontschuldigd. 'Maar als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, dan overweeg ik om ermee op te houden als voorzitter van het exitcomité. Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.'

Vlieghe behoedt zich er ook voor dat mensen de experten associëren met de coronacrisis, 'alsof wij hier plezier aan beleven'. 'Dat idee begint soms wel een beetje te wegen', zegt ze.

Erika Vlieghe is diensthoofd infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar staat ook aan het hoofd van de GEES, het expertencomité dat belast werd met de uitwerking van de exitstrategie na de lockdown. In een interview met De Morgen sluit Vlieghe niet uit dat ze ontslag neemt uit die functie. Reden is een interview met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdagavond in de VTM-nieuwsstudio. Jambon suggereerde er dat Vlieghe akkoord ging om het aantal toegestane nauwe contacten op vijftien mensen te houden, zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste, terwijl dat volgens de infectiologe niet zo was. 'Dat is voor mij compleet onaanvaardbaar', zegt ze. 'Ik was, net zoals de andere experts, voorstander van een kleinere bubbel, en heb dat ook meermaals gezegd tijdens de vergadering.' Volgens Vlieghe heeft Jambon zich intussen bij haar verontschuldigd. 'Maar als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, dan overweeg ik om ermee op te houden als voorzitter van het exitcomité. Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.' Vlieghe behoedt zich er ook voor dat mensen de experten associëren met de coronacrisis, 'alsof wij hier plezier aan beleven'. 'Dat idee begint soms wel een beetje te wegen', zegt ze.